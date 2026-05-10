願我們以「慈」互相扶持

農曆三月，站在台北天后宮入口，凝視媽祖遶境出巡的神轎，安放大殿前，困惑的心突然感到安穩平靜；牆上貼著紅紙，預告配合媽祖聖誕，即將演出的酬神戲…在母親節前夕，洋溢眾生喜樂。

參與過白沙屯媽祖遶境的友人說：感受到「慈」。「慈」吻合我們對母親的定義。由於家庭因素，疫情前，曾度過很長的白日遊蕩歲月，台北天后宮經常是收留我暫歇的角落。有時夏日滂沱大雨，出不了廟門，將閒置神桌當書桌，還曾在跪拜時被身旁陌生大姐抓住手臂，嚷著要我帶她回家，冷靜答：「沒辦法，我已經沒有家了！」對方頓時愣住。

日久結識一位行政阿姨，菩薩誕辰，阿姨幫我留個壽桃，藏在辦公桌底下，給當時每天下午四時去拜拜的我。時移事往，阿姨退休了，早上依然到廟裡當志工。一次大殿巧遇阿姨，當面道謝，並祝：「母親節快樂！」

阿姨沒有結婚，記得她曾表示住在母親遺留的老公寓，還掏心說：「希望未來在睡夢中逝去。」跨世代、無血緣的我們能夠結緣，阿姨總說：「一切都是媽祖的安排。」

高齡化社會，深感人口老化。有時去眼科候診，連續遇到貴婦帶銀髮老母就醫，年過九十的婆婆雖能溝通、行動，但明顯退化中，女兒反成社會定義的「母親」。當年的媽媽，如今是需被照顧的老女兒。

長照政策一再更新，依然需要人力跟財力，即使具足，也無法抵擋老病拖磨。社會需要的，就是媽祖遶境傳達的「慈」。

唯有人人都有慈心，不欺貧欺弱，眾生才有勇氣在充滿考驗的人間，一關闖過一關。母親節、媽祖月，願我們都能以「慈」互相扶持。