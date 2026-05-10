不值錢但價值無限的禮物

住澎湖的母親離世十九年。今日母親節，我已有足夠的經濟能力得以送她最想要的禮物，卻只能遙向天邊，向心中最可敬的她，道聲「願我一輩子辛苦、已在天上的媽媽，母親節安好」。

母親還活著的時候，幫我全時撫育兩個幼兒，辛苦備至，但她卻把日子含甜過。那時我和先生的收入不豐、還要繳房貸，母親體諒我們的不足，只跟我們收取微薄育兒費用，不過通常是母愛大於我們支出的費用，讓我感恩不已。

後來，我經濟狀況稍好，每逢母親節跟春節都會包紅包給母親，聊表兒女孝敬之意，但她也會包給我們跟她的孫兒們，就等於我們包的紅包，她又以另一種方式回饋給我們。

為了她的身體健康，我記得我有買過泡腳機給她，也購置不同類型的保養品給她，還有買衣服、買養生食品禮盒送她，讓她可以在跟左鄰右舍聊天或和舅舅阿姨們互動時，有「養兒感恩」的炫耀話題可聊。

但我相信她最喜歡的禮物應該是那年，我還沒有收入，就懂得以微薄的零用錢去買的微甜巧克力。當時我爬到住家三樓樓頂，以長線綁住，慢慢往一樓的方向放，抵達的位置剛好是她坐在門前跟村裡的婆婆媽媽聊天之處，讓所有人都看見她的幸福，她向上看收下禮物，露出甜美的笑容。

那年，禮物雖不值錢，但她心裡的感受應價值無限、心情也頗寬慰。所以我現在都希望對母親有感恩之心的兒女們，能在特別的節日，給予母親一個難忘的記憶與感受。