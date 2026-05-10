聽新聞
0:00 / 0:00

不值錢但價值無限的禮物

聯合報／ 洪金鳳／行政人員（高雄市）
每逢母親節，兒女常以贈禮、紅包表達感恩，有時微薄卻有滿滿心意的禮物，對媽媽而言更價值無限。此為示意圖。記者馬璿／攝影
每逢母親節，兒女常以贈禮、紅包表達感恩，有時微薄卻有滿滿心意的禮物，對媽媽而言更價值無限。此為示意圖。記者馬璿／攝影

澎湖的母親離世十九年。今日母親節，我已有足夠的經濟能力得以送她最想要的禮物，卻只能遙向天邊，向心中最可敬的她，道聲「願我一輩子辛苦、已在天上的媽媽，母親節安好」。

母親還活著的時候，幫我全時撫育兩個幼兒，辛苦備至，但她卻把日子含甜過。那時我和先生的收入不豐、還要繳房貸，母親體諒我們的不足，只跟我們收取微薄育兒費用，不過通常是母愛大於我們支出的費用，讓我感恩不已。

後來，我經濟狀況稍好，每逢母親節跟春節都會包紅包給母親，聊表兒女孝敬之意，但她也會包給我們跟她的孫兒們，就等於我們包的紅包，她又以另一種方式回饋給我們。

為了她的身體健康，我記得我有買過泡腳機給她，也購置不同類型的保養品給她，還有買衣服、買養生食品禮盒送她，讓她可以在跟左鄰右舍聊天或和舅舅阿姨們互動時，有「養兒感恩」的炫耀話題可聊。

但我相信她最喜歡的禮物應該是那年，我還沒有收入，就懂得以微薄的零用錢去買的微甜巧克力。當時我爬到住家三樓樓頂，以長線綁住，慢慢往一樓的方向放，抵達的位置剛好是她坐在門前跟村裡的婆婆媽媽聊天之處，讓所有人都看見她的幸福，她向上看收下禮物，露出甜美的笑容。

那年，禮物雖不值錢，但她心裡的感受應價值無限、心情也頗寬慰。所以我現在都希望對母親有感恩之心的兒女們，能在特別的節日，給予母親一個難忘的記憶與感受。

澎湖 母親節

延伸閱讀

母親節送禮老被罵浪費錢？網一面倒推「這招」：地方媽媽最愛

美妝保養、珠寶飾品全上榜！十大母親節禮物類型揭曉 百貨商場一站式買齊

12星座媽媽最想收的「母親節禮物」一次看…這2星座是現金或禮券

「我媽有2個老公」價值觀不正！OPPO母親節文案翻車 道歉下架

相關新聞

大屋頂下／從「反獨促統」到「反獨緩統」—習近平的下台階上台階

本文一開始，借位中共的視角落筆。

母親心事 孩子「三十不立」

今天是母親節，為人母親各有各的快樂，也各有各的煩惱。近年來，身邊許多當母親的朋友最掛心的是，孩子不婚、不育、不離巢，工作一個換過一個，像長不大的孩子。

不值錢但價值無限的禮物

住澎湖的母親離世十九年。今日母親節，我已有足夠的經濟能力得以送她最想要的禮物，卻只能遙向天邊，向心中最可敬的她，道聲「願我一輩子辛苦、已在天上的媽媽，母親節安好」。

星期透視／北京能複製六方會談嗎

自二○○二年伊朗核武計畫首度曝光，這個敵視西方的神權政體會否取得核武，一直是西方國家的深層焦慮。因為一旦伊朗取得核武，以色列以及駐紮中東的美軍都將面臨嚴重威脅，中東恐將永無寧日。而北韓成功發展核武後，更加深西方國家對於防制核武擴散失敗的擔憂。因此，十年前美、英、法、德與中俄聯手促成五加一核武協定，去年六月和今年二月美國和以色列則用轟炸奇襲，目標都是阻止伊朗發展核武。

願我們以「慈」互相扶持

農曆三月，站在台北天后宮入口，凝視媽祖遶境出巡的神轎，安放大殿前，困惑的心突然感到安穩平靜；牆上貼著紅紙，預告配合媽祖聖誕，即將演出的酬神戲…在母親節前夕，洋溢眾生喜樂。

馬德案 凸顯司法爭議

前中天記者林宸佑（即馬德），因涉及反滲透法、行賄與洗錢等罪，遭橋頭地檢署起訴，並具體求處十二年重刑，法院亦續為羈押禁見。由於此案涉及國家機密與新聞自由之界線，真相到底如何，實待未來審判釐清。只是此案發展至今，卻已凸顯司法諸多問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。