母親心事 孩子「三十不立」

今天是母親節，為人母親各有各的快樂，也各有各的煩惱。近年來，身邊許多當母親的朋友最掛心的是，孩子不婚、不育、不離巢，工作一個換過一個，像長不大的孩子。

周遭幾乎每個朋友家中，都有一兩個所謂「剩男剩女」。朋友的兒子四十幾歲，女兒卅幾歲，都未婚、都住家裡，朋友下班後還得料理一家人的晚餐。女兒工作存錢，出國旅行就所剩無幾；擔任基層公務員的兒子，最近辦理停薪留職一年，說要出去走走，不久前突然傳訊息給她說人在波蘭，波蘭鄰近烏克蘭，俄烏戰爭仍在進行，讓朋友憂心不已。

另有一個朋友有三個適婚年齡的孩子，全都不婚，也不離巢，看似一家和樂，可母親內心焦慮不已。十八歲就結婚的好友，女兒今年卅三歲、未婚。好友說，她在女兒的年紀孩子就已經十幾歲，可女兒怎麼像個長不大的孩子？我家小女兒也早早宣布自己是個不婚主義者。有孩子陪伴當然幸福，但我更希望她能真正獨立，離開父母羽翼，去戀愛、去體驗婚姻、去經營家庭，去品嘗人生各種角色和滋味。

雖然站在年輕人的角度，可以理解他們的選擇，房價高、薪水低、通膨，許多人對未來缺乏安全感，更不敢輕易進入婚姻，於是「三十而不立」。但我們這一代生在男大當婚、女大當嫁的年代，雖能理解孩子的選擇，內心深處仍希望他們勇敢走進婚姻。

以前的年代環境困苦，逼著人早早成熟；現在的環境同樣艱難，逼著年輕人選擇躺平。躺平、不離巢，看著孩子也一天天變老卻沒有大人樣，成為母親的心事和牽掛。孩子永遠長不大甚至成為巨嬰，年邁的母親仍然要操勞一個家。

其實父母親的擔心、催婚、嘮叨，不是不理解孩子的不容易和不得已的選擇，可以說是愛的另一種形式，擔心孩子一個人孤孤單單走人生路，更怕有一天父母不在了，孩子不會照顧自己。

鮮花、大餐、紅包這些對許多母親來說都不是最重要的。真正讓母親寬心的是，孩子活出成熟的大人樣，勇敢離巢單飛，去闖世界，去好好經營自己的人生。