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拿立場檢驗學術 兩岸差在哪

聯合報／ 鄭安邦／智庫研究人員（新北市）

近期媒體報導，某國立大學大陸籍博士生於海外期刊發表涉及「武統」觀點的論文，引發輿論高度關注。隨後，大陸委員會亦公開表示，相關論文是「用學術語言包裝對台軍事恫嚇」，並稱因當事人仍具學生身分，因此「包容到學業結束再處理」，甚至形容這是對陸生的「特別優惠」。

兩岸議題本就高度敏感，社會對相關言論產生反感甚至批評，並不令人意外。然而，相較於論文本身，更值得社會思考的是政府與行政機關介入的尺度，以及台灣究竟應如何看待不同立場的言論。據了解，陸委會除向校方了解事件外，也曾關切涉事學生之指導教授為何人，以及教師是否知情、參與相關研究方向。若此情況屬實，外界自然會擔憂，行政部門是否已將壓力進一步延伸至學術指導層面。畢竟，學術指導重點在於研究方法與論證能力的培養，而非對學生所有政治立場背書。若未來教師需擔心學生論文可能帶來的政治風險，勢必將造成研究現場的自我審查與寒蟬效應。

更有甚者，台灣長期自詡與大陸威權體制最大的不同，在於包容多元聲音。民主社會的核心價值，不是只允許「正確」言論存在，而是即便面對令人不舒服、甚至令人反感的觀點，也仍願意透過制度與公共辯論加以回應，而非單純依靠行政力量介入處理。若今天批評政府或主張不同兩岸立場的是歐美學者，社會是否仍會以相同標準檢視？若來自西方智庫或國際學界的觀點與政府政策相左，是否也會被追查其背後指導者與研究脈絡？這樣的標準是否一致，值得深思。

從陸配言論爭議，到陸生相關事件，兩岸議題逐漸被高度「安全化」與政治化。陸生、陸配等特定群體，也容易被推上風口浪尖，甚至成為政治攻防中的象徵性對象。這種處理方式，未必有助於社會穩定，反而可能加深彼此的不信任與對立。真正成熟而有自信的民主制度，應該有能力面對不同意見，而不是害怕不同意見。若台灣也逐漸走向「只能有一種聲音」、必須「聽黨話、跟黨走」、動輒以政治立場檢驗學術與言論，甚至形成「不能妄議中央」的氛圍，那麼兩岸之間，除了制度名稱不同之外，又還剩下多少本質差異？

台灣的珍貴之處，不只是選舉與政黨競爭，更在於能否持續維持開放社會的包容精神。面對爭議言論，社會當然可以批判、反駁，但行政權力更應保持克制。唯有如此，才能真正守住台灣最引以為傲的自由價值。

陸委會 兩岸

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