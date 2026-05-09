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馬德案 凸顯司法爭議

聯合報／ 吳景欽／真理大學法律系教授暨主任（新北市）

前中天記者林宸佑（即馬德），因涉及反滲透法、行賄與洗錢等罪，遭橋頭地檢署起訴，並具體求處十二年重刑，法院亦續為羈押禁見。由於此案涉及國家機密與新聞自由之界線，真相到底如何，實待未來審判釐清。只是此案發展至今，卻已凸顯司法諸多問題。

由於馬德案，涉及高機敏之事務，若將調查過程與結果曝光，必使人有所準備，而可以為滅據或逃亡，甚至想辦法使相關人證封口。故於此等案件之偵查，就更要遵守偵查不公開原則。只是在馬德案中，就如過往，總有偵查機密由某些媒體所報導，致使偵查不公開，又成為法條之宣示。尤其一旦被告遭羈押禁見，若偵查機關繼續放任調查資訊大公開，在被告已與外界隔絕，且其辯護人又受到偵查不公開的限制下，就等同在起訴前被捆綁手腳而一直挨打，卻無處且無力為自己辯駁。如果起訴後，被告繼續被羈押，不僅使當事人不對等的地位，更為加劇，亦會使羈押成為取得被告自白之手段，致形成所謂人質司法。

由於馬德案所涉及的反滲透法、行賄、洗錢等罪，檢察官皆求處法定的最重刑期，顯現檢方維護國家安全與打擊不法的決心。只是起訴，只是檢察官所指控之事實，且在此案中，因涉及境外敵對勢力、滲透來源與金流等等，是否皆有足以支撐事實的罪證，抑或會因台灣於國際刑事司法之困境，致處處出現斷點，致又流於一種臆測或推測，實都有待審判來證明。尤其若被告真有如檢方所指，受對岸指示為反罷免宣傳、行賄軍人的白手套、甚至可能用虛擬貨幣來洗錢等等，其不法獲利的虛擬貨幣價值，竟僅相當於台幣十多萬元，這實在令人難以想像。

也因此，針對起訴之事實，就待於審判程序中，由檢方來加以舉證，並因此能在公開審判下受公開檢視。尤其是從今年開始，由國民法官參與審判的案件，也擴及於最輕本刑十年以上有期徒刑之罪，如公務員違背職務受賄罪；剛好在馬德同案被告之軍人，正有涉及此等罪名者，就可藉由六位國民法官的參與，來制衡三位法官所可能產生的恣意與專斷，期使判決更能受到人民之信任。

只是此案因涉國家機密，橋頭地檢署已在新聞稿中表明，將向法院聲請不公開審判，亦不行國民法官參與審判。若法院皆為同意，則此案不僅無法反映國民正當法律感情，更無任何透明性，故最終不論判決有罪、無罪，肯定都將無法提升民眾對司法的信賴度。

若法院裁定不由國民法官參與審判，在此案亦有涉及國家安全法下，依據國安法第十九條，就得由國家安全專業法庭來審理。惟此等法庭的法官，到底是在落實專業審判且處於公正客觀的第三者，抑或是偏執於國家安全至上的維護者，恐都值得深思，更待時間檢驗。

洗錢 林宸佑

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