落實三班護病比 考驗剛開始

三班護病比終於入法，這是台灣護理界長年抗爭的成果，值得肯定。將護病比從「全日平均」改為按白班、小夜班、大夜班分別設定比例上限，不再讓帳面數字掩蓋深夜班人力嚴重不足的現況，是制度設計上真正貼近臨床的一步。有了法律強制力，醫院就無法再以失真的平均數蒙混過關，理論上能迫使院方實際增聘人力。護理界說得直接，這不是理想，是底線。

然而，入法是起點，不是終點。台灣目前持有護理執照卻未執業的人高達十二萬，這個數字說明了一切。儘管近年各醫院連年調薪、提供各種留才福利，全台護理師人力仍未明顯回升。驅使他們離開的，是長期積累的執業環境惡劣，包括不合理的人力配置、夜班輪值的身心消耗，以及在醫療體系中長期遭輕視的專業尊嚴。護病比改善或許能讓留下來的人好過一些，卻未必能說服那十二萬人回到工作崗位。

若薪資結構依然失衡、醫院文化依然把護理師視為可以任意壓榨的勞動力，人力流失的壓力就不會根本解除。尤其衛福部公布的護理人員薪資數據，遭到護理界強烈質疑，直指官方數字與實際狀況嚴重脫節。連最基本的薪資數據都受到質疑，政府對問題的診斷就難免偏頗，以此為基礎的改革政策，自然也難有實質成效。

三班護病比入法對護理執業環境的改善，充其量是必要條件，而非充分條件。法律能發揮多少效力，取決於罰則是否具有實質約束力、計算方式夠不夠嚴謹、豁免條款夠不夠少。法條之外，健保總額的分配機制、薪資結構的透明化，乃至護理專業長期不受重視等問題，都須正視。若入法後政府只是對外宣稱「已入法」，卻對什麼都沒改變的臨床現場視而不見，這部法律最終只是一紙空文。改革的考驗在入法之後才開始。