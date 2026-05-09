高薪是吸引護理回流第一步

外科醫師早上第一台刀的病人，開完刀經過恢復室觀察，回到病房都接近小夜班了。所以小夜班和大夜班的病房護理人力不足，外科醫師的感覺最直接，感受最強烈！

我在中部公立醫學中心任職時，常在下班後去看當天開刀的病人。護理站白板當天的值班表，小夜班永遠是一比十二以上；大夜班永遠是一比十五以上；就是一位護理師在第一線，現場實際照顧超過十二位以上的病人。我如果是護理師，真的會瘋掉。

醫院的管理階層，到現在還是想用「平均」護病比，掩蓋第一線護理人員，每人在小夜和大夜班竟然要照顧十二床以上病人的事實！護理師還會想留在醫院的病房嗎？

辛苦、專業又缺人的職業，給予高薪是供需的自然法則。醫學中心、區域醫院病房的護理師，月薪八萬以上才算合理對價；加上顛倒晝夜的夜班加給、壓力破表的重症加護急診加給，資歷滿一年的護師每月實際收入達到十萬也是剛好而已；長期被醫院和健保壓的過低，並不公平。高薪是唯一必要條件，追上第一年住院醫師的薪水，是吸引護理人員回流的第一步，才能補足三班護病比入法的人力空缺。

只有生過病、開過刀，才會真正體會護理人員的重要與辛勞。護師節前夕，身為外科醫師，我聲援醫療現場「實際」三班護病比入法。