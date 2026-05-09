盼總統送3母親節禮物

賴總統上任後的第二個母親節即將到來，不知今年賴總統要送給台灣母親們什麼母親節禮物？是台股指數穩站四萬多點，連日成交總金額都破兆元？或是國民平均ＧＤＰ衝上四萬美元，超越韓國和日本？或是高調宣揚昨天三讀通過的「護病比入法」？

去年筆者在母親節前曾提及，賴總統第一次送的三個母親節禮物可能是：對在野立委二階的大罷免連署達陣、與美國「對等關稅」協議能列在「優先四國」中，以及核三廠二號機組將停役，台灣實現非核家園。然而今天回看，這三項禮物的發展，顯然和賴總統的預期不一樣。

綠營推動的大罷免雖連署達陣，但投票結果最終以大失敗收場；台美關稅協議拖至今年才簽署，雖稅率待遇比照日韓，但對美總額五千億美元的投資與信保在比例上高過日韓；更難堪的是，未久美國最高法院就裁定川普關稅戰違憲，前天美國貿易法院又裁定川普政府對全球加徵十趴關稅的行政命令無效；至於所謂台灣實現非核家園，眼看能源短缺問題難解，目前核三廠重啟計畫正加速推進，更傳出台電正洽談燃料採購的訊息，台灣的非核家園真如一場夢。

若台灣經濟能在台積電和台股的引領下持續發光、發熱，帶動更高的國民ＧＤＰ，這應是國民之福。然而許多民眾卻感受生活更加拮据而已，因為台股上揚和國民ＧＤＰ增加只拉大了貧富差距，非高科技工程師、沒有錢玩股票的一般民眾在物價通膨中生活，只能不斷的兼職、再兼職。面對貧富差距拉大，不知賴總統如何因應和解決「要富更要均」？

其次，如今台灣總生育率竟陪世界末座，今年的新生兒出生數可能不到十萬！或是台灣超高齡社會進程世界第一，今年就邁入超高齡社會之列！雖然生育補貼不少，但為何年輕人還是不願意結婚生子？少子化、超高齡化絕對是未來超級重大的國安問題，不知賴總統如何因應和解決？

此外，近一年來教師、護理師、社工師，其職場壓力與怨氣爆表，原是教育學生、照顧傷病和撫慰弱勢的三大社會穩定職場同時跳腳，找不到人。以護理師為例，即使如今已修法讓護病比入法，真能有效遏阻護理師的壓力鍋炸鍋？若不能調整合理薪資結構和職場環境，縱使國考「題目不要出太難」而增加錄取人數，真的就留得住人？

全民都期待賴總統為「母親─台灣」端出長治久安、欣欣向榮、和諧穩定的「母親節禮物」。衷心期望賴總統今年送給台灣的母親節禮物是： 因應和解決「要富更要均」、 因應和解決「急速的少子化和人口高齡化」、 因應和解決「教師、護理師、社工師的不合理薪資結構和不友善職場環境」這三項大禮。但願小民的願望能成真。