書記官缺工危機 濫用AI恐成毒藥

書記官缺工議題屢登媒體版面，許多民眾最常問：「現在ＡＩ技術這麼發達，打筆錄不能用語音辨識嗎？為何還要用人工打字？」或是「書記官花最多時間的工作，不就是開庭打筆錄嗎？」

「萬事皆ＡＩ」與「全面電子化」是缺工的最佳解嗎？誠然，ＡＩ近年進步神速，確實能節省許多單純的文書作業，但公家機關引進新技術的思維與速度往往不及民間企業。許多人以為只要「導入ＡＩ」就能解決所有行政困境，卻忽略了前期的建置與訓練成本。

以語音辨識為例，大眾可能會想：「為何不直接採用市面上成熟的ＡＩ軟體來節省開發資源？」關鍵就在於司法工作非常重視個資保護，若為了省事而貿然使用外部軟體，恐有洩漏機密與個資的風險；且司法機關的作業系統多自成一格，難與外部的文書軟體順暢串接。

以法院體系來說，若要讓ＡＩ發揮效用，從案件一開始進入法院，就必須以統一、標準化的數位規格建檔，後續才能建立流暢的ＳＯＰ。否則在現行「紙本與電子化雙軌並行」模式下，結果就是用基層人力來成就「電子化」，進而加重基層負擔。

「書記官跑光了，那就用委外人力來補吧！」這是現在的解決方式。司法機關的運作不同於一般行政機關，是以「案件」為單位。從案件進入法院到結案，往往歷時數月甚至數年，通常是由同一「股」負責到底。

為解決書記官大缺工，開放委外人員製作筆錄似乎是「不得不」的決定。但當委外人員工作量與正職相同，薪資與保障卻落差極大時，勢必難以留住人才。若案件進入法院，承辦人卻頻繁更替，民眾勢會對司法效能感到不信任。

在人力政策上，不應只求以委外人員來降低「缺額率」，真正該重視的是正職人員流失的結構性問題，並將資源確實投入新進人員的實務培訓，而非只是按表操課、消化教育訓練時數。

無論是引進ＡＩ，或是解決人力缺口，都不是單一機關能獨力完成的。目前人力分配的滾動式調整與ＡＩ政策規畫，缺乏專責機構的有效整合、整體評估與長遠規畫。

如果不從制度面進行跨部會的溝通與資源盤點，僅一味依賴委外人力與未經完善建置的ＡＩ系統，這些看似美好的「解藥」，最終恐將淪為加重基層負擔的「毒藥」。唯有正視整體制度的結構性問題，落實跨機關的橫向溝通、資源整合，並定期與第一線同仁討論業務困境，才能真正緩解書記官大缺工危機，維持司法體系應有的穩定與效能。