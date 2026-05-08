聽新聞
0:00 / 0:00

承認分裂國家的兩難

聯合報／ 張國葆／駐希臘前大使銜代表（新北市）

最近看到賴總統原計畫順道訪問非洲索馬利蘭、引起非洲聯盟成員的不滿，聯想起本人駐節希臘期間，因兼轄賽普勒斯所遭遇的類似問題。

賽普勒斯共和國位於地中海東北方，居民主要有希臘裔及土耳其裔。一九六○年賽普勒斯共和國成立，由東正教馬卡里奧斯三世大主教當選任總統。有鑒於希裔與土裔相處不睦，一九七四年希裔在希臘支持下發動政變擬驅逐土裔勢力，沒想到土耳其就近迅速派兵占領賽普勒斯北部，並於一九七五年成立北賽普勒斯土耳其共和國。但北賽除了土耳其，幾乎沒有國家承認。

駐節希臘需就近兼轄保加利亞共和國及賽普勒斯。一般而言，可接觸到該國外交部主管東亞的負責官員，甚至更高層官員；只要不高調宣傳，中共也不會抗議。惟獨與賽普勒斯多次交涉未果，得知的訊息是賽國也是分裂國家，若與台灣來往，就會鼓勵其他國家與北賽發展關係，故賽國外交部不願冒險。

正本清源，如果不解決兩岸問題，中華民國今天的外交處境不也是一樣？

賴清德 索馬利蘭 外交

延伸閱讀

社論／賴總統訪非踩雷，有比中共更錯雜的因素

巴拉圭總統：台灣滿足國家要素 未獲國際承認不合理

影／巴拉圭共和國總統率團來台國是訪問 賴總統將以軍禮、國宴款待

美國務院：各國不應干涉台灣官員出訪

相關新聞

支持國防 國會不能不把關

軍購特別條例四度協商破局，最快將於今天進入表決。表面上，朝野爭的是一點二五兆、八千億，或「三八○○億加Ｎ」；但真正的問題從來不只是數字，而是國防如何強化、國會如何監督，以及軍購制度如何取得社會信任。

川普剛愎踢到鐵板 該學季辛吉

一九七二年美國與蘇聯簽署核武談判協議，雙方同意凍結戰略核武的數量、反彈道飛彈的數量與發射器的數目，當時美方最主要的人物是總統尼克森及國家安全顧問季辛吉。

承認分裂國家的兩難

最近看到賴總統原計畫順道訪問非洲索馬利蘭、引起非洲聯盟成員的不滿，聯想起本人駐節希臘期間，因兼轄賽普勒斯所遭遇的類似問題。

書記官缺工危機 濫用AI恐成毒藥

書記官缺工議題屢登媒體版面，許多民眾最常問：「現在ＡＩ技術這麼發達，打筆錄不能用語音辨識嗎？為何還要用人工打字？」或是「書記官花最多時間的工作，不就是開庭打筆錄嗎？」

拒當美中盤中飧 台要變「難吞」

據路透五日報導，美國國務卿魯比歐表示，川普與習近平下周會面時，台灣很可能成為雙方談話議題之一。這是一則尋常的外交新聞，卻也是一句沉重的提醒。台灣又要被談到了，只是坐下來談的人不是台灣。這就是台灣的處境

川普對伊朗也能讓步 台灣危險訊號

美國總統川普預計下周訪問北京並與中國國家主席習近平會面，美國國務卿魯比歐五日表示美中會談時將提及台灣，並說美中都不希望看到台灣或印太地區發生混亂，認為這是美中的共同利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。