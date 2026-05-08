最近看到賴總統原計畫順道訪問非洲索馬利蘭、引起非洲聯盟成員的不滿，聯想起本人駐節希臘期間，因兼轄賽普勒斯所遭遇的類似問題。

賽普勒斯共和國位於地中海東北方，居民主要有希臘裔及土耳其裔。一九六○年賽普勒斯共和國成立，由東正教馬卡里奧斯三世大主教當選任總統。有鑒於希裔與土裔相處不睦，一九七四年希裔在希臘支持下發動政變擬驅逐土裔勢力，沒想到土耳其就近迅速派兵占領賽普勒斯北部，並於一九七五年成立北賽普勒斯土耳其共和國。但北賽除了土耳其，幾乎沒有國家承認。

駐節希臘需就近兼轄保加利亞共和國及賽普勒斯。一般而言，可接觸到該國外交部主管東亞的負責官員，甚至更高層官員；只要不高調宣傳，中共也不會抗議。惟獨與賽普勒斯多次交涉未果，得知的訊息是賽國也是分裂國家，若與台灣來往，就會鼓勵其他國家與北賽發展關係，故賽國外交部不願冒險。

正本清源，如果不解決兩岸問題，中華民國今天的外交處境不也是一樣？