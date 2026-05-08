川普剛愎踢到鐵板 該學季辛吉

一九七二年美國與蘇聯簽署核武談判協議，雙方同意凍結戰略核武的數量、反彈道飛彈的數量與發射器的數目，當時美方最主要的人物是總統尼克森及國家安全顧問季辛吉。

季辛吉在尼克森總統任內打開了中國的門戶、處理美國由越南撤軍問題，及一九七三年以穿梭外交達成中東戰後和平；相比之下，美國現任國務卿魯比歐並沒有一套處理國際戰爭與和平的思想體系。他不計一切執行川普各種前後不一、違法濫權的指令，最多只是季辛吉身影下的一個玩大車的小孩。

如果今年季辛吉還當權，他會勸告川普總統發動對伊朗的戰爭嗎？我看答案是否定的。季辛吉一向認為，面臨擾攘不安的世界，美國所尋求的最高目標並不是和平，而是一個穩定的國際秩序；和平只是穩定國際秩序下的副產品。

季辛吉的博士論文是研究一八一五年拿破崙戰敗後的維也納和會、有關歐洲十九世紀的歷史，他剖析發現，奧地利首相梅特涅與英國外相卡斯勒都不把和平作為追求鵠的，如果汲汲於和平就不免會受到拿破崙的擺布。拿破崙敗亡之後，歐洲領袖共識是每一國之生存權利不應受到威脅，亦即承認現存國際秩序，衝突才能經由外交而非武力來解決。因此，季辛吉任內主要的工作是結束戰爭而非發動戰爭；是努力達成和平的架構，而非和平本身。

目前美國與伊朗談判膠著。如果由季辛吉主導，他會認為談判成功的基礎在於各當事國皆有部分滿意，也各有部分不滿意；非如此，達成協定的誘因就會不足。因此談判者要關照彼方的利益。這樣的經驗，可惜川普政府未能傳承。

一九七三年季辛吉促成以色列、埃及、敘利亞的隔軍安排，雖未能使三方達成和平協定，但已建立一個較為穩定的地緣架構。在穩定的地緣政治架構之下就會帶來和平的紅利。因此，美國對伊朗的注意力不應放在政權更迭，而應在承認其生存權之下，以外部的力量牽制伊朗走向和平或不發展核武的道路。之前在聯合國之下的「五加一」架構，其實是很好的平台，可惜川普在第一任內就退出而招致今天戰爭的發生與舉世之滔滔，真是「搬起石頭打自己的腳」。

川普剛愎自用、專斷獨行的風格在伊朗戰爭上踢到鐵板，現在是時候改弦易轍了。