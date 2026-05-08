川普對伊朗也能讓步 台灣危險訊號

美國總統川普預計下周訪問北京並與中國國家主席習近平會面，美國國務卿魯比歐五日表示美中會談時將提及台灣，並說美中都不希望看到台灣或印太地區發生混亂，認為這是美中的共同利益。

美以伊衝突以來，川普政府雖在言論上極盡威嚇，實則在行動上展現了戰術性的退縮與妥協，現在更傳出美國可能接受伊朗恢復百分之三點六七濃縮鈾水準。川普多次針對伊朗政權進行所謂ＴＡＣＯ式的嚇阻；然而當美軍深陷荷莫茲海峽泥淖、面臨波斯灣戰火長期化所帶來的龐大軍事與財政負擔時，川普反倒傾向避免戰事擴大，甚至在關鍵利益上對德黑蘭頻頻讓步。這種色厲內荏的談判性格，不僅暴露了美國在全球多點燃火下，戰備彈藥與軍事資源吃緊、甚至必須延遲交付盟友武器的窘境，更反映出川普不願為高成本且無利可圖的軍事衝突，耗費過多資源的現實主義傾向。

對台灣而言，這是一個極其危險的負面訊號。川普為了美國自身利益與戰略成本，面對實力有限的伊朗都得讓步；面對經濟與軍事量體更為龐大的中國大陸，川普對「特定議題」妥協的可能性便大幅增加。在年底美國期中選舉支持率低迷與國內物價壓力的雙重夾擊下，川普亟需一場成功的「大交易」做為重要政績。台灣過度一邊倒向美國，在美方軍事資源吃緊、談判天平失衡的狀態下，恐淪為被川普定價交易的戰略籌碼。

具體來看，陸方可能要求美方表態，將「不支持」台獨升級為「反對」台獨，或是要求美方在台灣問題上釋出更明確立場。此外，美方為了展現誠意，可能主動暫緩、甚至減少對台軍售，將台灣的防衛需求納入美中戰略妥協的清單。若川習會最終達成某種共識或默契，代價卻是犧牲台灣的國際空間或安全保障，則賴政府的倚美抗中路線恐將台灣帶向不利局面。

面對嚴峻的國際現實，賴政府理應收斂抗中保台思維，積極改善兩岸關係。倘若繼續沉溺於「台美關係史上最好」的幻象，卻無視「唐羅主義」下的國際現實，則不論寄託於美國支持或製造兩岸對立，都可能使台灣陷入危局。賴政府必須認清美中博弈形勢，應極力避免美國視台灣為戰略負債。

因此，設法改善兩岸關係已不是政黨立場的選擇，而是從台灣生存的需求出發。透過重啟對話交流緩和台海緊張，讓兩岸關係回溫，不僅能降低台灣在川習會中被交易的急迫性，更能向美方證明台灣具備自我管理風險的能力，而非一個拖累美國的麻煩製造者。

唯有穩定的兩岸關係，才是台灣在「唐羅主義」及美中競合的國際環境中，最切實可靠的立命之本。