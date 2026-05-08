拒當美中盤中飧 台要變「難吞」

據路透五日報導，美國國務卿魯比歐表示，川普與習近平下周會面時，台灣很可能成為雙方談話議題之一。這是一則尋常的外交新聞，卻也是一句沉重的提醒。台灣又要被談到了，只是坐下來談的人不是台灣。這就是台灣的處境，它在海上也在牌桌上；它有晶片、工廠、選舉、軍隊、恐懼，也有尊嚴；但在強權眼中，台灣是一個問題，也是一枚籌碼，最後才被看見是一個真實存在。

川習會預計下周登場，華府說要穩定美中關係，北京也說要穩定。市場喜歡這種說法，外交場合也喜歡這種說法。「穩定」是一個好聽的字眼，乾淨、溫和，沒有血腥味。但台灣不能只聽表面，美國要的是可控的競爭，中國大陸要的是可控的台灣；雙方都不希望失控，雙方對失控的定義卻不相同。對北京而言，台灣愈有主體性就愈失控；對華府而言，台海爆發戰爭才是失控。台灣夾在中間，被要求冷靜、克制、不要製造麻煩；問題是，麻煩從來不是台灣單方面製造的。

川習會表面上可以談關稅、大豆、飛機、能源採購；這些都有數字，數字好看，也方便寫進新聞稿。但沉重的議題卻不在清單上，關鍵的ＡＩ、晶片、電子設備認證、資料中心、關鍵供應鏈等，不能靠握手解決，因為它們不是一般商品，而是未來的軍事能力、產業命脈。這正是川習會的矛盾，他們需要見面、需要微笑。川普需要峰會、需要訂單、需要市場相信他能控制局面；習近平也需要穩住外資與出口，塑造中國經濟未被孤立的形象。

但ＡＩ和半導體不是大豆、也不是多買幾架飛機就能解決。誰掌握晶片，誰就更靠近下一個時代的門。

台灣就在那扇門旁邊，這是機會也是壓力。台灣有先進製程、封裝、ＡＩ伺服器與高階製造；這些讓台灣重要，也讓台灣危險。大國競爭愈激烈，台灣愈有價值；台灣愈有價值，就愈容易被拿來議價。

所以，台灣不能只問川習會有沒有談台灣，要問的是台灣被放在哪裡？川習談穩定時，是要穩定台海，還是要「穩定強權之間對台灣的管理」？

台灣該做的事很實際，關鍵技術要保護、人才流動要管理、資安標準要提高、能源彈性要補強。國防與安全不能只在選舉時拿來喊，與民主夥伴的合作也不能只有合照與聲明。台灣無法阻止強權談判，但至少可以決定自己是否只剩下「被談判」的價值。這個世界不講情分，卻講能力與代價。

台灣若要避免成為餐桌上的菜單，就不能只向世界證明自己委屈，而必須證明自己有用，而且不好吞下。這才是強權會談之外，台灣需要寫好的答卷。