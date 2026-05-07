買武器先弄清楚打什麼仗

最近立法院吵軍購案，吵到像夜市牛排攤一般翻桌。藍的討價還價、綠的說價格合理，美國在旁邊當熱情業務員不斷加碼推薦；一點二五兆元的天文數字，讓大家先嚇一跳再說。問題是這整場熱鬧，有點像全家人圍在一起吵要不要買一輛超跑，卻從頭到尾沒人問：「我們到底要去哪？」昨日朝野協商依然無疾而終，立法院長韓國瑜最後宣布將依規處理，預料又將上演表決大戰。

這就是當前最大的亂象！大家在吵要花多少錢，卻搞不清楚要解決什麼問題。有人把軍購當政治攻防工具、有人把它當成安全保證書，還有人乾脆當做友情或保護費。於是討論愈來愈情緒表態，支持者被說愛台或親美、質疑者被說親中或扯後腿；結果真正該問的問題反而被晾在一旁，例如「這些武器真的能用於台海戰場？」

講白一點，軍購的真相其實沒那麼浪漫，它本質上就是一門生意，只是包裝成「戰略合作」。賣方當然希望你安全，因為你活著才會繼續下單，他們更希望你持續消費。把它想成買保險時，業務員一定會說這份保單多重要，他卻無法保證你永遠不出事。軍購也是一樣，它提供從來不是保證。

這裡頭有常見的三個迷思，舉生活例子就懂：第一「買了就會被保護」，就像買了警報器並非警察住在你家；第二「愈貴愈好」，就像在高雄市區塞車時，跑車還不如機車靈活；第三「不買會被拋棄」，這比較像情緒勒索版的團購，意思是「不跟團就沒朋友」。但其實自己手上不是沒籌碼。

真正關鍵是那個大家都不願面對的問題，亦即我們到底要打什麼仗？若最可能的情境是遭封鎖，那重點應該是反艦、防空和久撐的能力；若是飛彈攻擊，就要強化分散與修復；若真遇到敵軍登陸，才輪得到地面戰力出動。問題是現在的軍購似順序顛倒，像一個醫生還沒診斷就先開最貴的藥，還附送一台呼吸器給病人壓壓驚。

國人該怎麼看？其實只要把自己當成精明的消費者即可。下次聽到軍購可問五件事：這東西真用得到嗎？有無更便宜有效的替代品？買了之後養得起嗎？技術能不能留下來？會否排擠其他更重要的支出？五題問完，很多「看起來很厲害」的東西就會現出原形。更重要的是國防不只是買武器，沒有穩定的經濟，養不起高價武器；沒有良好訓練，再好的裝備也只是展示品；沒有社會共識，再多軍備也撐不起長期壓力。只買裝備卻不補其他，就像買了最新款手機，結果沒網路、沒電池，只能拿來當鏡子照。

所以軍購案其實是考驗我們能否作理性選擇。成熟的態度不是全盤接受，也不是全面否定，而是該支持的支持、該懷疑的懷疑。不是買最貴的武器才安全，是要弄清楚自己究竟要打什麼仗。