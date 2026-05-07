立院若棄守制衡 國無寧日

立法院長韓國瑜昨日下午針對軍購再度召集朝野協商，不過朝野仍無共識，韓院長宣告將依規定處理。會上，藍委賴士葆、民眾黨王安祥皆提到金額可到八千億元，但國防部與民進黨仍然不願接受，僵局持續。身為升斗小民，看到不分朝野如此濫用民脂民膏、坐任議題失焦，實不吐不快。

按論理與經驗法則，爭辯軍購「該買多少」，首應釐清「該不該買」與「該買什麼」。然此番軍購條例匡列經費，無論是政院版的一點二五兆、民眾黨原提的四千億版本、國民黨中央版本「三八○○億＋Ｎ」或部分藍委主張的八千億元，均屬「先射箭再畫靶」，即在欠缺完整規畫前就先設定投入金額，實有違基本供需原則與正常採購程序。

究其源頭，係去年底賴總統先投書外媒披露方向，經記者會說明後，隨即由行政院配合提出草案。細節多列為機密、資訊不透明，卻強調一毛不容刪減。此筆期程長達八年的龐大支出堪稱空前，足以大幅排擠經濟、教育、社福、醫療等領域經費需求；事前不但未經公共討論、取得社會共識，更缺乏與在野黨溝通協調。這般由上而下、為買而買、近乎黑箱決策的立法，其正當性、必要性充滿疑慮。

面對敵強我弱的現實，日前民主文教基金會民調，有高達五成五二的民眾認為兩岸很難繼續「維持現狀」；更有六成一的民眾認為與其等待對岸決定命運，不如主動談判、提出最有保障的制度條件。「備戰而不避戰」不啻是罔顧民意訴求，對於修補兩岸關係毫無助益。

此外，美方產能不足、交付延宕、我方漸失自主性、缺乏操作人力等結構性問題，亦不容忽視。檢視各黨已有共識、應納入特別預算，於去年底已公告首批美方發價書的八項、約一一一億美元的軍購內容，多數不過是傳統的陸軍武器。就「依法行政」觀點，此預算符合「預算法」第八十三條，因「國防緊急設施或戰爭」情事而提出「特別預算」的條件嗎？

至於傳聞中的第二批發價書，不僅尚未證實、品項未明，且之後恐淪為「川習會」交易籌碼而被擱置或終止。事前草草編進預算，無異於「空白授權」自留後患。另觀俄烏、美以伊戰爭已證明，精密昂貴的防禦系統攔截效能不足、難耐「不對稱作戰」消耗、無法應付飽和攻擊；難道我方仍無視他山之石，還要堅持對美「照單全收」嗎？

主張軍購條例應保留預算彈性空間者，無非是為避免被貼上「反美」標籤而衝擊選舉。看似有理，卻輕忽社會正發酵的「疑美論」及反對「凱子軍購」、講求平衡對美陸關係的主流民意。且為應付川普關稅勒索，國人已對美付出關稅、承諾五千億美元投資、半導體產業鏈外移乃至食安等慘痛代價，竟還得巨額軍購來「錦上添花」？何況不論藍營再怎麼賣力討好美國，又如何能比得過民進黨？

倘立法院頂不住「外部壓力」通過政院版軍購條例，非但國民黨媚美徒勞無功、內訌不能止血，且形同國會多數棄守制衡、配合執政黨掏空國庫、破壞財政紀律，則國無寧日矣！