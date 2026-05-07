讀家觀點／半導體與觀光並重 產業均衡邁向永續

疫情過後，全球觀光旅遊產業迅速復甦，西班牙去年國際觀光達九六八○萬人次，展現強烈的企圖心與觀光吸引力的巨大動能。相較之下，台灣目前國際旅客約八五○萬人次，仍有顯著成長空間。

近期西班牙媒體刊文探討台灣受益於ＡＩ熱潮及其出口表現，預估到二○三一年，台灣人均所得將比西班牙高出七千美元。其實，人均ＧＤＰ或ＧＤＰ總額無法完整反映一國經濟的健康程度，ＧＤＰ是重要參考指標，但不是全部。台灣近年來人均ＧＤＰ表現亮眼，主要來自半導體產業高度集中發展，帶來高產值與高薪資。但全國經濟成長過度依賴單一產業、單一企業、半導體著重外銷美國市場，整體系統有暴露於外部市場波動與地緣政治風險之虞。

產業結構的差異，決定經濟發展的韌性。西班牙並非發展觀光而「變得較弱」，透過觀光、文化、農業、製造、建築與服務等多元產業，形成相對均衡且穩定的經濟體系。觀光帶來外匯收入，更促進地方發展與中小企業活絡，具高度擴散效應。西班牙預估今年ＧＤＰ總額二點○九兆美元，全球前十五，觀光占ＧＤＰ百分之十二；觀光是西班牙經濟發展重要的一環、是國家的軟實力，也是國家經濟的穩定器與外匯來源，顯現社會文化的優美與差異性。

半導體產業薪資優渥，但就業人口有限；觀光旅遊產業具有高度勞動密集特性，提供多元且包容性的工作機會，支撐整體社會的廣泛就業需求；對於青年就業、地方創生及服務業升級具有重要意義。台積電員工平均年薪達新台幣三五七萬元；全台平均僅五十四點六萬元，如何透過產業多元化縮小薪資差距，是國家政策的課題，就業吸納能力亦為不可忽視的關鍵。

荷蘭病的經驗顯示，當某一產業過度強勢，可能排擠其他產業發展，造成經濟結構失衡，資源過度集中並非長期永續之道。台灣今日的挑戰，過度依賴半導體產業，未能充分發展其他產業，過度偏頗失衡會造成另一種「台灣病」。

觀光產業不是低價值部門，西班牙善用文化創意，提供高品質、永續與智慧化的發展；台灣不需要在「半導體」與「觀光」之間做選擇，結合數位科技、文化創意與綠色運輸（包括人行、自行車與大眾運輸等），發展節慶觀光、展會活動、朝聖之旅、生態旅遊與科技旅遊，打造具有國際競爭力的旅遊體驗。

以南歐矽谷西班牙馬拉加市為例，是地中海度假勝地，也是歐洲成長最快的高科技與創新首都，科技與觀光並容。結合數位與ＡＩ技術輔助，賦予城市能主動預測需求、並精準推薦服務給市民及遊客的能力，讓城市治理從被動的「問題回應」轉化為主動預測需求。推動「智慧旅遊」，利用數據分析遊客行為、優化景點管理、交通流動與公共服務，為遊客提供個人化體驗，同時減輕對居民生活的影響。

人均ＧＤＰ或ＧＤＰ總額的高低，說明國家的經濟表現，但真正決定國家的未來，是產業結構的多元、及面對不確定性的應變能力。觀光產業不能被忽視，應重新定位台灣邁向永續與均衡發展的多元支柱。半導體為台灣帶來效率與高度競爭力，觀光則提供韌性與包容性。多元並進，建立更均衡的產業結構，才能確保台灣經濟長期穩定與環境永續發展。