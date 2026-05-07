川習會4個觀察 台灣避免成菜單

美國國務卿魯比歐近日表示，川普與習近平下周在北京會談時，台灣預期會是重要議題之一；他同時強調，美中都不希望台灣或更廣泛的印太地區出現破壞穩定的事件。這句話不是政策轉彎，而是現實確認：美中最高層會談不可能避開台灣。但對台灣而言，真正關鍵的不是「有沒有被談到」，而是「會被放進什麼樣的談判語境」。

北京已在峰會前積極設定議程。大陸外長王毅日前與魯比歐通話時，將台灣稱為中美關係中的「最大風險」，並要求美方恪守承諾、作出正確選擇。這種說法的目的很清楚：北京不只要談台灣，更要把台灣塑造成美中關係穩定與否的核心條件。換言之，中方希望把台灣問題從「台海和平穩定」推向「美方必須約束台灣」的框架。

美國長期表述是「不支持台獨」，北京則希望美方改成「反對台獨」；兩者看似只有幾字之差，戰略效果卻大不相同。「不支持」保留美國政策彈性，重點是反對任何一方單方面改變現狀；「反對」則更接近北京的一中敘事，可能被中國解讀為美國在台灣地位問題上向其靠攏。若這種語言被放入元首級表述，即使不是正式政策改變，也會成為北京日後施壓台灣與要求各國跟進的政治素材。

軍售是另一個試金石。外媒先前報導，一項約一百四十億美元的對台軍售案可能在川普訪中後獲批，內容據稱包括先進防空與攔截系統。若峰會前後軍售如期、足額推進，代表美國仍維持嚇阻可信度；若軍售被延後、縮水，或以「避免刺激北京」為由重新包裝，即使美方公開措辭不變，實質承諾也會被侵蝕。對台軍售不是單純採購清單，而是美國對台安全承諾是否仍具操作性的具體指標。

更嚴峻的是議題打包。這次川習不會只談台灣，還可能涵蓋貿易、稀土、關鍵礦產、農產品採購、科技管制、伊朗戰爭。中國高度依賴中東能源供應，美國也希望北京對伊朗發揮影響力。當所有議題同時擺上桌，台灣最擔心的不是被明碼標價，而是在「維持大局穩定」的氣氛中，被悄悄納入妥協排序。川普式外交偏好領袖互動、交易成果與可宣傳勝利，這使台灣更需要警惕自己被籌碼化。

台北的公開憂慮並非過度敏感。外交系統已坦言，無法百分之百保證美方會後措辭不變。這提醒外界：台美關係再緊密，也不能替代對川普交易式外交的風險管理。台灣不能只依賴白宮安撫語言，而必須在峰會前後強化與美國國會、行政部門、智庫、州政府與盟友網路的多管道溝通，讓台灣不只是美中談判中的「問題」，而是美國印太戰略、半導體供應鏈與區域嚇阻體系中不可被交易的核心節點。

峰會結束後七十二小時內，白宮聲明、新華社通稿與川普社群平台貼文都值得逐字檢視。第一，美方是否維持「不支持台獨」而非走向「反對台獨」；第二，是否重申反對武力與脅迫、反對單方面改變現狀；第三，對台軍售是否照常推進；第四，台灣是否被與稀土、伊朗、農產採購等議題放入同一交易框架。

台灣若要避免成為菜單上的項目，就必須提升自身安全價值、民主韌性與自我防衛意志，變成任何交易都將導致後果難以承擔的高成本。