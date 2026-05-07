川普善變 川習會若談台灣 我應以靜制動

美國總統川普即將於下周訪問北京，並與中國國家主席習近平舉行會談，各界都在關注因美以伊戰爭延遲的美中元首會議，會達成何種有助全球穩定的結果；尤其是會前雙方外交首長—大陸外長王毅及美國國務卿魯比歐，首次公開表示「台灣議題」是雙方討論的焦點之一，令國人擔憂川普會因美以伊戰事膠著，以台灣為籌碼換取北京出面處理伊朗。筆者認為，不論川普向北京做出何種承諾，我們應該冷眼觀之，以靜制動，因為川普不變的就是他的善變。

川普原本天真的認為，伊朗會如同委內瑞拉一樣容易收拾，並在三月初於邁阿密召開拉美右派國家「美洲之盾」峰會，希望以戰勝國之姿宣示拉美是美國的附庸國，向習近平炫耀他才是老大。

怎料，事與願違，川普只能用精神勝利法稱美以伊戰爭已取得重大勝利，「史詩狂怒」行動結束，護航荷莫茲海峽「自由計畫」喊停，卻無視仍有大量油輪困在荷莫茲海峽的事實。明眼人皆清楚戰爭仍在僵持中，否則美國財長貝森特為何要敦促中國施壓伊朗開放海峽；伊朗外長阿拉奇又為何要在川習會前前往北京，只能說世人皆醒，川普獨醉。川普急欲擺脫美以伊戰爭的泥淖，極有可能在台灣議題上對北京讓步。

然而，川普最大的問題是，國際領袖對他的話術存疑，亦即不相信其所言。川普言詞反覆、口無遮攔、言而無信，哪一句話為真，無人能知，致使他的閣員常成為代罪者，世人已習以為常。所以，即使川普在川習會表示，美國反對台獨，台灣是中國的一部分，美國不再插手兩岸事務，國人也不用惶恐，因為他在回程空軍一號上回答記者時可能又會說，他跟習近平關係好，後者告訴他會與台灣和平共處；或是以「我不能告訴你」一語帶過；亦或說在他任內中國不敢動台灣等。川普在川習會上任何對台言論，聽聽就好。

雖然如此，我國應慎防川普會放手讓若干國家與中國建交，以彌補北京因賴清德總統順利訪問史瓦帝尼的失策。巴拉圭總統潘尼亞率工商部長及食品加工與科技能源等業者再度訪台，以深化台巴經貿合作。潘尼亞訪台前接受《紐約時報》訪問表示，中國軟硬兼施巴國與台灣斷交，美國也出手警告欲訪中的國會議員止步，可見美國對巴國的影響力。

但巴國企業界，尤其是農牧業，要求與北京建交的聲音不斷，參加首都亞松森「巴中商會」企業日增，加上潘尼亞總統爭議性的官員任命、裙帶醜聞、司法獨立性受損；更糟的是，他一直被視為是其導師、前貪腐總統卡提斯的代理人，後者任內亦有與中國建交的打算。

巴國是南美洲唯一未與北京建交的國家，是大陸急欲爭取的國家，且北京近來改以低調而長遠的策略，如區域投資、深入民間的外交，不利我維護實質的邦誼。

最後，美國海軍戰爭學院戰略與作戰研究所教授卡佛利曾表示，美國保護台灣具有象徵的、心理的、經濟的、科技的各種關係，但不包括維持有利的軍事平衡；無論北京是否取得台灣，都改變不了中國向太平洋，及對其他地區飛彈的投射能力，利用台灣來威脅美國的功能不大。

川普短期內不會放棄台灣，因為他尚未榨乾台灣，所以時不時會說我們偷走美國的半導體；因此我們更要強化各種實力，以應對詭譎多變的世局。