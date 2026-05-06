中共打壓外交 力道必加劇

賴清德總統以搭乘史國專機的模式，突破中共的外交封鎖，出訪友邦史瓦帝尼，在完成三天國是訪問後順利返台。

賴總統能夠代表台灣順利出訪，增加台灣在國際上的能見度固然值得欣喜，但有三件事卻是賴總統返國後必須正視與留意的。

首先，賴總統這次出訪成功是因為採取突襲戰術，出乎了中共的掌控與預料，但這種走後門方式的出訪，說起來並非正途，偶一為之或許行得通，但總不可能日後總統想出訪，都得靠友邦先派專機飛來台灣「接駕」。外交部不能每次都取巧，還是要設法建立一套長久可行的總統出訪模式。

其次，賴總統此次出訪成功，必然只會加劇中共往後在國際上對台灣的打壓力道，台灣目前在國際上的邦交國數量已經屈指可數，執政黨在欣喜突破中共封鎖順利出訪史瓦帝尼之餘，必須加強鞏固與其他各邦交國的情誼，千萬不要大意失荊州；若過一陣子，傳來有邦交國屈服於中共壓力要與我斷交的消息，那麼這次出訪成功的效益將大打折扣。

最後，連賴總統也承認台灣與史瓦帝尼兩國有超過半世紀的友誼，在能源安全、產業投資等方面都展現了具體的合作成果。換言之，兩國的情誼始於國民黨政府時期的努力，這樣的歷史背景是不容抹滅的，執政黨不能只坐享這樣的成果，必須有能力去拓展台灣在國際上的能見度，爭取更多國家對台灣的支持與認同。

賴總統及執政黨在替自己能突破中共封鎖而開心之餘，上述的三件事必須特別留心處理，後續台灣在國際上才可能贏來更多友誼與支持。