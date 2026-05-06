陸改戰略 封台行動力

賴清德總統出訪史瓦帝尼事件中，原定航線因三個非洲國家撤銷飛越許可而中斷，後續歐洲過境方案又遭德國與捷克拒絕，使整體行程被迫暫時取消。為突破北京的封鎖，復於五月二日搭上史國特使專機飛去史國，再於五日搭該專機飛回台北。這起事件，提供我們一個觀察「外交結構轉型」的典型案例。

過去談台灣外交困境，主軸通常是「邦交國數量減少」或「國家承認問題」。然而，這次實務顯示，一個更深層的結構正在浮現：兩岸外交競爭的核心，正在從「誰承認你」轉向「你能不能通行」。

冷戰後至廿一世紀初，我國外交的主要戰場是：爭取邦交國承認、防止邦交國轉向北京、維持「主權國家名單」，這是一種典型的「數量競爭」：外交存在＝有多少國家承認你。主要手段包括：援助外交（經濟／醫療／基礎建設）、政治承諾交換、雙邊關係維繫。但這種模式有一個特點：戰場集中在「第三世界小國」，因此結構上屬於「邊陲競爭」。

近十年來，外交戰場出現變化。承認戰的邊際效益下降，邦交國數量趨於極限收縮，我國目前僅剩十二個邦交國，外交操作空間極小。大國對我國不再是「承認問題」，而是「管理問題」。美國、歐洲、日本等國不與我國建交，但維持實質關係，形成「非正式承認體系」。故而，北京對台灣的戰略轉向為「制度性封鎖」，不再只爭奪邦交，而是：國際組織排除、空域與航權控制，以及過境限制。

此次過境限制是北京外交新模式：「通行權戰」，核心邏輯是：行動能力取代承認。外交關鍵不再只是「你是不是國家？」而是「你能不能『被允許移動』」？

賴總統此次出訪事件正是「通行權戰」的體現。三個非洲國家撤銷我飛越許可、歐洲國家拒絕臨時過境，甚至美國過境安排過去也曾被取消。結果造成即使不涉及邦交國的變動，但北京也能讓我國外交行程失效。因為通行權涉及空域通行權，飛行情報區由多國實質控制，外交權被「航空技術治理化」，過境變成政治權，涉及是否允許停留、加油、轉機，成為政治訊號。

這次北京影響賴政府的方式不再只是外交表態，而是置入「路徑控制」。究竟台灣能否抵達台灣的外交對象？包括對第三國的航權協調、空域管理，以及行政壓力。導致非洲、與歐美國家的「風險計算化」態度，變成不直接拒絕賴清德，但以「風險成本」為依據決策。例如德國、捷克考量北京反應、美國考量中美談判節奏，造成賴政府外交的結構性困境。

歷來我國外交困境是結構性的因素，包括：中共的外交壓力、國際承認體系的現實限制，以及美國戰略模糊政策。但是，歷任總統都能順利出訪史瓦帝尼，為何唯獨賴總統受阻？賴政府的外交決策核心是否集中在政治幕僚？外交政策是否被「台獨敘事」主導，導致北京啟動「通行權戰」全力封殺？若賴政府持續以「對抗取代對話」，不改善兩岸關係，未來能不能大大方方地走出去？將是嚴苛的挑戰。