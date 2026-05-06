讀家觀點／從避風港到戰場 阿聯戰略風險擴大

在美以伊戰爭持續對峙下，阿聯再度成為伊朗攻擊目標，這個延伸的戰場反映出能源、金融、地緣政治與科技戰略的多重博弈。風險不只因阿聯是美國盟友，關鍵是阿聯正從傳統產油國，轉型為自主的能源樞紐、區域金融中心與ＡＩ重鎮，企圖轉型為能改變規則的玩家。

首先，阿聯是可被打擊的高槓桿戰略目標。長期以來，阿聯是美國在波斯灣的重要支點，其經濟模式高度依賴「穩定預期」；杜拜的金融、房地產、航空與物流體系，建立在安全與中立的信任基礎上。

阿聯被伊朗視為「高槓桿目標」，只要低強度攻擊，未必要造成實質毀滅，即能震動全球能源與金融等市場，更能向其他波斯灣國家傳遞訊號：這場戰爭，沒有真正的「中立安全區」。

其次，阿聯退出ＯＰＥＣ，凸顯隱身在「戰略自主」下的新風險。過去ＯＰＥＣ透過配額維持油價穩定，但對產能持續擴張的阿聯反成束縛；當其轉向自主定價與市場導向，意味著不再遵循傳統產油國的政治平衡，而是以國家利益為核心重新定義能源角色。對伊朗而言，這不僅是競爭者，更是脫離既有秩序、難以預測的變數。

第三，阿聯推動「去海峽化」，直接削弱伊朗的地緣槓桿。荷莫茲海峽長期是伊朗以小博大的關鍵籌碼，而阿聯建立避開荷莫茲海峽的出口路徑，等同在地緣政治上降低對伊朗的依賴。

當這一替代路徑逐步成熟，將削弱伊朗最重要的戰略威懾。因此，針對富查伊哈等能源設施的攻擊，本質上是對這一戰略轉向的回應。

第四，阿聯與美國在ＡＩ領域的深化合作，使競爭從能源延伸至科技。

近年阿布達比透過主權基金大規模投資ＡＩ，並與美國科技企業合作，這些投資高度依賴能源與算力，且與美國技術體系深度綁定，使阿聯從單純能源輸出國，升級為先進科技的區域中心。對伊朗而言，這意味區域競爭已跨入未來科技領域，攻擊阿聯，不只是打擊當前能源，更是對其未來戰略地位的壓制。

第五，也是最根本的轉變，在於阿聯從中東秩序「穩定器」變為「變數」。過去其角色建立在遵守ＯＰＥＣ紀律、維持低衝突外交與專注經濟發展上；退出ＯＰＥＣ後，阿聯重寫能源供應秩序，也面臨重新定價自身安全的風險。在地緣政治中，最容易成為目標的，往往正是這種改變結構的力量。

因此，伊朗對阿聯的攻擊，釋放出多重訊號：對美國而言，其區域節點並非安全；對中東國家而言，與美國深度綁定存在代價；對市場而言，能源供應鏈並無真正避險路徑；對未來而言，ＡＩ與能源戰略已不可分割。

一旦國家從「資源輸出者」升級為「基礎設施與科技重心」，其戰略價值與風險也同步放大。

阿聯的處境揭示一個更深層的現實：退出ＯＰＥＣ、發展能源替代路徑及與美國深化ＡＩ合作，原本是經濟轉型的選擇，最終卻重塑其安全位置。

在大國競爭時代，影響力愈大，暴露面和風險也愈大。

對伊朗而言，攻擊阿聯是「低成本高震撼」的戰略槓桿選擇；但對阿聯來說，則暴露了波斯灣小國長期安全模式的悖論，愈依賴美國保護，愈可能成為衝突中的前線目標。

過去，中東國家相信可以同時依賴美國安全、維持對伊朗的有限互動，並打造資本避風港。如今，在大國對抗外溢之下，所謂的避風港，也可能迅速轉變為戰場。