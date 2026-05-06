兩岸、軍購 執政黨別再「補鍋法」

民國初年出版的「厚黑學」書中提到政壇常用的「補鍋法」，近年竟一再上演。「補鍋法」諷刺的是，有的政客常把政策或公共事務沒事變有事、小事變大事，放大後再出面解決，好像他對國家社會有多大的貢獻。這就像補鍋匠故意把鐵鍋上的洞弄大，然後補起來，再向苦主索取更高的工資。

賴總統最近訪問史瓦帝尼與鬧得沸沸揚揚的軍購案都是「補鍋法」的典範。自蔡英文執政後，中華民國邦交國從廿二國腰斬為十二國。史瓦帝尼是我們在非洲僅剩的邦交國，離台灣一萬二千公里，距離約等於台北到洛杉磯，所以直飛並沒有問題。蔡英文兩個任期內各去過一次，北京並未阻攔。問題在賴清德把兩岸關係推到對立對抗的極端，使得所有國家都對台灣產生歷來最高的疑慮。

讓我們看看對照組。二○一○年一月我們的邦交國海地突然大地震，死了廿萬人。除了經由民航提供救援物資外，我還建議馬總統派遣軍用運輸機滿載藥品及物資飛往海地。由於當時的兩岸關係及美台關係都非常良好，所以這個高度敏感的旅程居然被中美兩個大國一致接受。我們Ｃ–１３０運輸機滿載後的航程非常有限，必須在太平洋中間降落美軍基地加油補給五次，兩組機員在機上輪流休息，才抵達洛杉磯，再加油飛佛羅里達，再加油才到海地。試想，出動軍機已夠敏感，連續起降美軍基地多次，又入境美國本土，更是敏感加敏感。但因兩岸及美台關係良好，不可能都變成可能。

所以問題在民進黨錯誤的兩岸政策。它把本來可以做到的事變得做不到。現在用「搭便機」方式來回，還自我感覺良好。不是「補鍋法」，是什麼？

軍購案問題更大。現在各方吵得面紅耳赤的台幣一點二五兆軍購足以買三艘美國最頂級的福特號航母。很明顯它遠遠超過台灣的國防需要，因為美國自己說台灣只需要補充「不對稱戰力」。依據李喜明將軍的說法，就是「機動、分散、彈性、精準、價廉、可信賴、並具成本效益的大量小型殺傷性武器系統」。這些系統怎可能加總到三艘航母的水準？尤其賴政府一直說不出已經有發價書的三千八百億台幣以外的「軍購」項目到底是什麼，不難想像其中灌水程度一定十分驚人。

這讓我想起今年初美台達成赴美投資五千億美元的協議。當時還宣布日本與南韓也分別要投資美國五千五百億及三千億美元。由於日韓的ＧＤＰ約等於台灣的六倍及兩倍，投資額相對於日韓ＧＤＰ大約是百分之十二及百分之廿，台灣竟超過百分之六十。當時美國商務部長盧特尼克面帶微笑說：「台灣很清楚，只有我們的總統能夠保護它」。他的意思不就是挑明這多出來的金額就是台灣要繳的「保護費」？他還說「這只是頭期款」，很顯然，一點二五兆就是追加款！

如果兩岸關係良好，台灣可以自己處理兩岸關係，維持安全，確保總統可以安心出訪邦交國，那麼也就根本不必繳交這些保護費。不是嗎？

讓我們簡單算算民進黨的抗中保台讓我們全民多支出多少冤枉錢：一點二五兆減去三千八百億，等於八千七百億台幣；赴美投資的五千億美元，即使以南韓較高的百分之廿ＧＤＰ來算，可以再省掉三千三百億美元，即十兆台幣。兩者相加就是十兆八千七百億台幣，約等於台灣半年的ＧＤＰ，或三年的中央政府總預算。這就是全民要為民進黨錯誤的兩岸政策要付的帳面代價，還不計其他。

「補鍋法」可以休矣！