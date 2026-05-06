中東危機 回聲終將抵達台灣海峽

川普總統以「自由計畫」重啟荷莫茲海峽通行，看似恢復國際航運秩序，實則把美以伊戰爭推向更危險階段。

四日川普在真實社群發文宣稱擊沉七艘伊朗小艇，伊朗則對阿聯發射飛彈與無人機並劃設海上控制區，說明停火只是紙上停火，海峽才是真正戰場。下一步最可能的發展，不是雙方全面開戰，而是進入一場低烈度、高風險、長時間的海上消耗戰。

伊朗不必正面迎擊美國艦隊，只需以快艇、無人機、水雷、假訊息與代理人攻擊，讓保險費飆升、船東卻步、油價震盪，便足以證明美國無法單獨維持秩序。美國則會從支援通行逐步滑向準護航，若再有商船、油輪或美軍艦艇受損，白宮將名正言順擴大武力。這正是最危險之處，雙方都不想全面戰爭，卻都需證明自己沒有退讓。

歐洲的猶疑也值得注意。法國不願加入架構不明的武力行動，英法另闢航行安全路線，顯示西方陣營並非團結一致。華府若不能把重新開放海峽轉為拯救兩萬名受困船員的人道任務，就難以取得國際正當性；相反地，若伊朗攔阻人道撤離，國際輿論才可能倒向美國。換言之，接下來的關鍵不是誰火力更強，而是誰能先取得秩序守護者位置。

北京必會看見這個縫隙，中國在波斯灣有能源、航運與外交利益，研判將會利用美國深陷中東之際，測試華府的印太承諾。

在五月中川習會前，川普可能要求習近平約束伊朗，換取關稅、科技管制或地緣議題的某些讓步；北京則可能把穩定中東包裝成大國責任，同時試探美方是否願在台灣問題降低聲量。

這正是台灣最需警覺之處，中東危機不會讓台海安全自動升級，反而可能讓台灣被擺上談判桌邊緣。

台灣此刻應防三件事。第一，防能源與產業震盪：荷莫茲海峽若長期不穩，油價、天然氣、運費與保險成本都會傳導至台灣物價與產業鏈，政府須立即盤點戰備油、天然氣庫存、替代航線與關鍵物資供應能量。

第二，防中共趁勢灰色進逼：美軍注意力被中東牽制時，解放軍可能增加繞台、越線、網攻與認知戰，製造美國無暇東顧的心理壓力。

第三，防外交訊號失準：台灣不能把川普對北京的交易式外交視為例行峰會，更不能過度挑釁或過度沉默回應；應透過華府、東京、布魯塞爾，同步確認台海和平不是任何大國可以交換條件。

綜上，台灣不能只用能源安全理解荷莫茲海峽，更須用全球秩序理解台灣海峽。荷莫茲海峽雖是全球能源命脈，但在全球海上貿易瓶頸中的占比為百分之七點九；台灣海峽則高達百分之廿一點二，幾乎與馬六甲海峽百分之廿一點六並列全球最關鍵通道。

換言之，荷莫茲若受阻，衝擊是油價、能源與通膨；台灣海峽若失衡，震動的將是全球製造、科技供應鏈、半導體交付、亞洲盟邦安全與國際貿易秩序。這也是為何台海和平不能被視為兩岸問題，而是全球經濟安全核心。

台灣要讓國際社會看清楚：台灣海峽才是廿一世紀全球最不能斷裂的咽喉。伊朗今日用航道要脅世界，中共明日也可能用封鎖、檢查、演訓來重新定義台海。

美以伊戰爭的下一步，表面是在波斯灣，真正回聲卻會抵達台灣海峽。台灣要做的不是猜測川普會不會保護台灣，而是要讓自己在任何交易桌上都不會被忽略、不會被犧牲、也不會被誤判。