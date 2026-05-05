長風萬里心 盼藍天再現

年底九合一大選即將在年底11月28日投票，剩下不到半年的時間即將決定，哪個政黨領先取得2028大選的優勢，國民黨的底線不得低於15席縣市長的席次，否則，主席就要謝罪下台，這是黨主席選舉前鄭主席及其他主席參選人的共同承諾，眼看著年底大選即將到來，國民黨內部擦槍著火，季副主席的暴衝，引來諸多負面評價，諸如：前面作戰，後面捅你一刀；德不配位，必有災殃；甚至有人強烈要求，開除季某黨籍或拉下副主席的位置。至今黨中央未見回應，甚至堅決以不處理的態度回應社會的期待，讓社會大衆大失所望，對年底的地方大選產生嚴重的沖擊，後果很難預料。

為今之計，建請黨主席務必陪同季副主席公開道歉，（展現黨主席的道德高度）還給韓國瑜一個公道、尊嚴，韓院長何錯之有？何罪之有？突然遭受這種無情的霸凌，情何以堪？

話說這幾年，韓院長堆積的道德能量，黨內再也找不到笫二替代人選，而且，他謙卑低調，自視甚渺，唯一的鴻鵠之志，期待早日藍天再現，人民喜樂，成功不必在我，善哉！斯人斯事，成為當代難得的典範。

鄭主席上任以來，站到第一線，高聲量駁斥民進黨違法違憲，無法無天的施政亂象，贏得基層黨員的信賴輿支持；尤其，鄭習會後，聲望如日沖天，高達7成以上的網友表達對和平的嚮往與支持。

而今，鄭團隊在黨內找敵人，這絕對有礙年底選舉任務的達成；軍購案，鄭主席的論述，我們都聽得懂，其實，3800億加N，與8000億的說詞，雷倩委員說，大同小異，關鍵詞是發價書，遲遲未送過來，無從審查。而其中，民進黨人又挾外自重，威脅操控，甚至涉嫌灌水，疑問重重。

此時此刻，國民黨不宜自亂陣腳，不宜在黨內找敵人，每位黨員都是在岡位上盡心盡力，抱持感念的心，感謝所有在第一線勇敢進前，邁向藍天再現的先進精英，所作的一切努力與奉獻，負重前行，歷史將留下美麗篇章。