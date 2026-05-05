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國防預算之辯 模糊政治責任

聯合報／ 白宗祐／資產管理業（台中市）
1.25兆軍購特別條例，目前還在立法院持續協商。圖／聯合報系資料照片
1.25兆軍購特別條例，目前還在立法院持續協商。圖／聯合報系資料照片

近期圍繞國防特別預算的爭議看似金額多寡之辯，版本迭出；然若僅聚焦數字高低，恐將忽略這場討論真正的核心，即「預算」與「內容」的先後順序。

在公共治理，預算應立基於具體規畫之上。政府須先清楚說明要做什麼、為何要做、如何執行，立法機關再據以審議金額；這不僅是程序正義，更是責任政治的根本。倘若金額先確定，多數細節仍未充分揭露，立法審查即流於對「框架」的概括背書。

當前國防預算的討論正顯現此一傾向。部分意見主張可「先通過整體額度」，細部項目日後「再行填補」；也有人提出不同金額版本，試圖尋求折衷。然只要順序倒置為「先定金額、後補內容」，本質上都意味著立法院與社會大眾，須對尚未完全揭示的政策藍圖提前授權，原本的彈性空間形同遭鎖定。

支持國防建設與堅持程序嚴謹，從來不是對立關係；愈是攸關國家安全的巨額支出，愈需要透明的項目說明與嚴謹的審查機制。若政府以保密或時效為由，要求先行通過龐大預算，反易引發外界對決策品質與資源配置的疑慮。

更應警惕的是，一旦「先授權、後補充」成為慣例，未來各項重大支出皆可能援引此模式：先以國家安全、整體發展、緊急需要為名取得大額授權，再「逐步填入細節」；長期而言，這將侵蝕立法權對行政權的制衡機能，也模糊了政治責任的界線。

政治 國防預算 立法院

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