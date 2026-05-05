奚落聲四起 川普竟敢喊贏美以伊戰爭

川普五月一日致函國會領導人，宣布對伊朗的敵對行動「已經終止」。現在全世界，都在翹首仰望伊朗戰爭何時停戰？荷莫茲海峽何時解封？油價何時回歸正常？

川普以他高傲自大的姿態告訴美國人，伊朗戰爭是美國大勝。但全美的媒體卻少有為美國在伊朗戰爭的表現喝采，反而是奚落的一大堆，普遍認為美國雖在軍事戰術上是贏家，在戰略和地緣政治上卻是實質輸家；美國贏了每一場戰鬥，卻輸掉整場戰爭。

很多國家冷眼旁觀，認為美國就是色厲內荏的紙老虎；德國總理梅爾茨直言，美國當局遭伊朗「羞辱」，引致川普憤怒，撤回駐德美軍五千人。伊朗最高領袖穆吉塔巴嘲諷，美國是「恥辱性的失敗」。美國師出無名，戰爭打到現在，民調顯示逾六成美國人反對開戰，特別是戰爭帶來的油價高漲、經濟衰退風險，更讓人憂心。

美國歷任總統，詹森、老布希、小布希，分別投入越南、波斯灣、阿富汗及伊拉克戰爭，他們的民調在開戰前很高，戰時民調也一度攀到頂峰；只有川普的民調不漲反跌，聚旗效應消失。現在美國各州都在辦年底「期中選舉」的初選，因戰爭導致民主黨在選舉中可能占較大優勢，共和黨面臨極大的劣勢，對川普並不有利。

近年來，美國挾持大國國力，肆行霸道，以壓倒性的軍力要交戰國投降，甚或將敵對國家簡化為「邪惡政權」，是美國慣用的伎倆，卻忽略交戰國深厚的歷史底蘊、複雜的社會結構及民族主義情感，形成致命的知識真空。

這次美以伊戰爭也是如此，對伊朗的社會韌性、地緣政治、神權政體，以及伊朗和周邊國家的代理人關係均缺乏深入理解，卻貿然出兵，弄到最後功敗垂成。戰爭的勝負並非取決於誰的飛彈更準，而是戰場背後的人心和歷史。歷史不會重演，同樣的錯誤卻會重蹈，個人如此，國家亦復如此。