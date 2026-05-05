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外交突圍 非長久之計

聯合報／ 戴東清／南華大學國企系教授（嘉縣大林）
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在全球地緣政治高度對抗的今日，台灣外交生存空間遭逢前所未有的縮減。賴總統搭乘史瓦帝尼專機出訪，雖然在形式上達成了某種「外交突圍」，但從戰略縱深觀察，這種運用特殊手段的行動，卻顯露了當前外交路線的局限。若要真正擺脫孤立，則必須思考如何從「對抗式外交」，轉向「一中導向」、「兩中」並存的務實外交戰略。

首先，賴總統此次訪問史瓦帝尼，在面臨周邊空域封鎖與北京強力壓制下，採取與友邦「高度配合」的特殊模式順利出訪。這固然展現了外交韌性，本質上卻是「特種作戰」，而非長期有效的外交發展戰略。畢竟外交不是一次次煙火式的造勢活動，而是基於實力與互信去發展對外關係；一時的突圍，恐將因資源耗損與對岸壓力升級而難以持續。

其次，現行國際秩序普遍建立在「一個中國」的法律框架之中，台灣若試圖從外部徹底否定「一中」，往往造成友邦在國際法理與現實利益間的兩難選擇。「一中導向」的「兩中」並存策略並非接受對方的統治，而是理解國際社會對「一個中國」的現實認知，並基於中華民國憲法主張「兩岸分治、對等存在」。透過與國際主流論述掛鉤，而非試圖以「一台」否定「一中」，應能降低各國與台灣往來的政治成本，進而發展出新的國際生存空間。

再者，外交戰略不僅是點的突破，更是面的共存；單點式訪問史瓦帝尼固然重要，但在非洲大陸整體向北京傾斜的大環境下，孤島式的邦誼極其脆弱。真正的外交突圍，應是在中華民國憲法的一中框架下，尋求與多個中型國家建立實質且不可替代的經貿與安全網路。若持續拒絕與對岸建立某種程度的政治諒解，台灣的外交勢必陷入「突圍、被防堵、再突圍、再被防堵」的惡性循環中，這絕非外交永續發展之道。

最後，外交是實力展現，更是妥協的藝術。賴總統史國之行提振短期士氣，但若缺乏長遠的戰略規畫，此類行動恐淪為外交戰中的曇花一現。台灣需要的是能與國際現實共處、降低兩岸對抗強度，且能讓國際社會普遍接受的「一中導向」的「兩中」並存模式。唯有將外交從一次性的權宜之計轉化為制度性的發展策略，台灣才能在詭譎多變的國際局勢中屹立不搖。

北京 史瓦帝尼

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