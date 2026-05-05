讀家觀點／樂見「公公併」 專業治理提升金融效率

在全球金融環境快速變動、資本競爭加劇的背景下，各國政府都持續檢視金融體系與國家資本配置方式，期能在兼顧效率與穩定下，提升整體經濟體質與長期競爭力。近年來，我國亦透過金融監理與政策引導，逐步推動金融產業結構優化，並將金融韌性與資源配置效率視為重要政策目標。

從財政學角度觀察，公股資本本質上屬於公共資源，其配置與運用不僅攸關個別機構經營績效，也直接影響金融體系穩定與抗風險能力。因此，如何透過制度性機制，使公股資本由分散走向整合，已成為當前政策討論的重要方向。「公公併」正是兼具金融穩定與資本效率意涵的制度工具，其意義不僅在於金融機構整併，更在於透過整合，強化政府金融韌性、提升資源配置效率。

以近期備受關注的國票金為例，隨著改選情勢日益明朗，外界關注的焦點已不只是席次分配，而是公股取得更明確主導地位後，如何承擔相應公共責任，並以更高標準回應市場與社會對公司治理、經營穩定及長期發展的期待。相較於一般民股，公股在政策協調、資源整合及制度推動上具備較強條件，因此外界也普遍期待，公股主導後能以專業經理人治理，走向更穩健的治理方向。

長期以來，國票金以票券與證券業務為營運重心，業務結構相對單一。未來若要進一步提升經營績效、發揮整併的綜效，更需建立與發展需求相符的團隊。換言之，外界對改選後新局的期待，不只是經營權歸屬的變動，更在於能否藉此推動治理升級，讓公司經營回到更專業治理的軌道。若能在此基礎上，進一步透過「公公併」推動公股整合，將既有股權影響力轉化為資源整合動能，不僅有助於補足業務結構缺口、提升資本配置效率與風險控管能力，也更能彰顯國家資本有效運用的政策意義。

由公股主導國票金，過程是政府動用納稅人的稅金所支持的公股銀行來取得民間金控經營權，也因此，公股主導若要真正獲得市場與社會支持，未來不論在董事會組成、經營團隊安排，或重要人事布局，都應以金融專業、治理能力及長期發展需求作為首要考量，徹底改變過去國票金，因受民股角力影響，難以回應公司長期發展需求。

近年來，台灣金融圈「公公併」（公股銀行／金控間合併）的倡議重新浮上檯面，包括公股銀行「投信四合一計畫」，以及國票金改選若公股入主成定局，將是國內第一樁金融機構「由民轉公」的大事。除了上述公股主導後國票金需要落實專業治理外，也應積極呼應外界推動「公公併」作為優化金融體系結構的經營方向，以及專業的人事布局，落實改選之後的公平正義以維持股東與投資人權益。