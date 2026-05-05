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接納不同聲音 抗鼠新思維

聯合報／ 苗知睿／小學教師（台南市）

最近的台北似乎多了幾分不安的躁動。一些原本充滿日常煙火氣的市場，甚至是孩子們最愛的動物園，竟成了「米奇」流竄的「遊樂場」。連任呼聲高、帶著耀眼政治光環的蔣市長可千萬別輕忽，這場悄然蔓延的「安鼠之亂」，若不謹慎應對，正一點一滴地啃噬著市民的信賴與滿意度。

面對市政危機，人們總習慣仰賴專家的冰冷數據與常規解方。蔣市長承諾尊重學者建議，進行全面的環境清消與投藥，這份嚴謹固然重要；但有時候，若過度墨守專家的既定框架，反而讓我們忽略了隱藏在街角巷弄裡的真實脈絡。

在教育現場，我常告訴孩子「傾聽不同的聲音，才是進步的階梯」。對於此次鼠患，北市社會局前局長許立民醫師，提出了一個極具洞察力的觀點：這幾年台北市區的都更與危老重建如火如荼進行，或許正是這些工程的擾動，讓原本隱藏在暗處的老鼠被迫出逃。若能在怪手開挖前，就從工地先做好源頭阻絕與防治，是否比事後才在街角盲目投藥來得治本？

有益於城市的解方往往藏在多元的意見裡，接納每一個讓台北更好的聲音，才是一位首長應有的高度。蔣市長何不果斷要求相關單位，針對施工源頭進行全面的防鼠檢視呢？

此外，首都的視野理應跨越單一城市，望向更廣闊的世界。許多國際級都會區都曾面臨鼠患的嚴峻考驗；紐約近年雷厲風行防鼠新政、巴黎的生態防治法、東京的環境整頓經驗，都有值得借鏡的智慧。走出傳統的滅鼠迷思，看看世界如何用更創新、更具前瞻性的方式來守護都市衛生環境，是台北市政轉型的重要契機。

政治的光環從來不只是勝選的榮耀，更是讓人民感到安心與踏實。只要街角鼠竄的驚嚇消失了、只要市民不再為了生活環境安全而憂心抱怨，市長守護台北的光環不但不會削弱，反而會因柔軟與包容而更加閃耀。

許立民 政治 台北 老鼠 動物園

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