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科學方法除鼠 依場所不同

聯合報／ 黃基森／北市大地球暨生資系兼任副教授（新北市）

今年元月衛福部發布，北部地區爆發台灣自二○○○年有紀錄以來的首例漢他病毒出血熱死亡病例；無獨有偶，五月再度發布第二個通報病例，此間北市動物園和雙連市場也相繼爆發鼠患為害。就近年來的流行病學與滅鼠政策研判，這種人畜共同傳染病已蠢蠢欲動，甚至有蓄勢待發的風險，各級政府實應重視居家和公共場所的環境衛生課題。

中央自二○一五年起取消了實施卅七年的「滅鼠周」政策後，並沒有找出居家環境滅鼠的替代方案，導致隔年就出現四例漢他病毒出血熱病例，甚而在二○二○年出現歷史新高的十一名病例。據疾管署二○一一年調查，市場和夜市是漢他病毒出血熱傳播的高風險區；報告指出，這些環境中的溝鼠和錢鼠，漢他病毒帶病原率分為百分之八十和四十，鉤端螺旋體帶病原率分別為百分之卅六點一與百分之二點六。筆者團隊過往在滅鼠周前後二周期間，以捕鼠籠可捕獲七百隻老鼠，捕獲率高達一成以上，顯示我們生活圈的鼠類，已帶來人畜共同傳染病的高風險。

近日北市市場和動物園分別傳出嚴重鼠患，但政府的滅鼠方法實令人擔憂，因為市場滅鼠和動物園滅鼠的方法不同。動物園的老鼠是外源性，因其帶有前揭多種人畜共同傳染病，入侵後可能導致園區內動物處於染病風險，因此，要採用阻絕於園區之外的防治策略。

然而，市場發生漢他病毒的老鼠並非外源性，防治策略並非政府宣導的「不讓鼠來」，而是要圍堵、不讓鼠跑出去進而外擴至鄰近社區和公共場所。北市政府鼓勵採用投放毒餌的策略更是下下策，因為目前登記上市的老鼠藥全是抗凝血劑，老鼠取食後慢性中毒，七天後才會死亡，此期間老鼠每天排出糞尿、不斷出血。而人類感染漢他病毒出血熱，主要經由呼吸道吸入含病毒的排泄物或體液飛沫而感染，這種滅鼠做法反而大幅增加民眾感染風險。

此外，這些鼠隻的排泄物或血液中殘留的漢他病毒，需以殺菌劑或漂白水消毒，使用的濃度、劑量、消毒時間、處理方式等，均與新冠病毒不同。

建議政府比照登革熱防治指引做法，訂定各類公共場所（例如市場防治漢他病毒、動物園防治老鼠）之標準作業程序，以科學、正確、有效的方法來防除居家鼠類，才能確保民眾健康。

老鼠 北市 動物 衛福部 漂白水

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