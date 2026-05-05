聽新聞
0:00 / 0:00

鼠患政治化 啃民主根基

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）

近來台北市爆發所謂的鼠患問題，民進黨政治人物與側翼迅速操作輿論，將矛頭指向台北市長蔣萬安，甚至冠以「安鼠之亂」的戲謔標籤，試圖形塑蔣治理失能的印象。

面對外界質疑，蔣萬安市長已表示，市府啟動跨局處聯合清消機制，從環保、衛生到市場管理全面動員，並提出具體的「三不原則」—不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住，從源頭環境整治著手，強化垃圾管理、清除孳生死角與加強稽查頻率。北市環保局亦指出，相關通報量在四月已較三月明顯下降，顯示整體防治措施已逐步發揮效果。

當這場政治攻防愈演愈烈時，蔣市長這樣的回應，至少展現出問題被正視且對應方法已啟動的基本態度。反觀，南部多個縣市的鼠患問題，早已是地方民眾長期抱怨的日常。從傳統市場、夜市，到老舊社區排水系統，鼠類滋生的環境條件長期未見根本改善。尤其在氣候炎熱、降雨頻繁的南台灣，加上垃圾處理與汙水管理鬆懈，往往更容易成為鼠患溫床。然而，這些問題在政治討論中卻鮮少被放大檢視，更遑論被貼上什麼「綠鼠之亂」的標籤。

這種選擇性關注，正反映出台灣當前公共議題高度政治化的困境。當同樣是鼠患問題，發生在不同政黨執政的城市，即會被賦予截然不同的政治意義。對在野縣市而言，鼠患就是「治理失敗」；對執政縣市而言，鼠患便只是「日常挑戰」。這種標準落差，不僅削弱了公共討論的誠信，也讓真正該去解決的問題淪為政治攻防的工具。

更值得警惕的是，這種操作邏輯其實正在侵蝕「民主治理」的根基。城市治理從來不是靠口號與標語，而是仰賴長期的基礎建設投入與制度化的管理。無論是垃圾清運頻率、下水道系統更新，還是食品市場的衛生稽查，都需要持續且專業的政策執行。如果只是在選舉時刻將問題政治化，卻不願面對結構性的因素，那麼最終受害的仍是一般民眾的生活品質。

回頭來看民進黨「安鼠之亂」這樣的政治話術，其實更像是一面照妖鏡。它所照出的，不只是單一城市的環境問題，更是整體政治文化對於議題操作慣性的「指鹿為馬」與「刻意扭曲」。從綠營側翼在網路上利用照片移花接木「南鼠北送」來攻擊蔣萬安，到執政黨習慣以放大他人問題來掩蓋自身的治理盲點，台灣社會幾乎很難用一致的標準，客觀地去檢驗公共政策。

鼠患從來不是藍綠之爭，而是城市治理的基本功。若真要認真面對問題，就應該用同一套標準檢視所有縣市，而非為了選舉的緣故而去選擇性放大「在野縣市」，卻對問題更嚴重的「執政縣市」視而不見。

當全台的鼠患日趨嚴峻時，民眾需要的不是一場選舉政治秀，而是如何才能夠有一個更乾淨、更宜居的城市。

民進黨 台北 環保 老鼠

延伸閱讀

北市鼠患議題 綠營批慢半拍、藍稱成選舉工具

鼠患議題延燒 被點名「設局誘導」林亮君反擊了...怒轟蔣萬安市府

「南鼠北送」放大鼠亂 北市反擊民進黨：不就是認知作戰？

北市鼠患燒！醫曝鳥啄屍體憂擔心的事要發生 環保局長：與老鼠藥無關

相關新聞

鼠患政治化 啃民主根基

近來台北市爆發所謂的鼠患問題，民進黨政治人物與側翼迅速操作輿論，將矛頭指向台北市長蔣萬安，甚至冠以「安鼠之亂」的戲謔標籤，試圖形塑蔣治理失能的印象。

科學方法除鼠 依場所不同

今年元月衛福部發布，北部地區爆發台灣自二○○○年有紀錄以來的首例漢他病毒出血熱死亡病例；無獨有偶，五月再度發布第二個通報病例，此間北市動物園和雙連市場也相繼爆發鼠患為害。就近年來的流行病學與滅鼠政策研

接納不同聲音 抗鼠新思維

最近的台北似乎多了幾分不安的躁動。一些原本充滿日常煙火氣的市場，甚至是孩子們最愛的動物園，竟成了「米奇」流竄的「遊樂場」。連任呼聲高、帶著耀眼政治光環的蔣市長可千萬別輕忽，這場悄然蔓延的「安鼠之亂」，

讀家觀點／樂見「公公併」 專業治理提升金融效率

在全球金融環境快速變動、資本競爭加劇的背景下，各國政府都持續檢視金融體系與國家資本配置方式，期能在兼顧效率與穩定下，提升整體經濟體質與長期競爭力。近年來，我國亦透過金融監理與政策引導，逐步推動金融產業

外交突圍 非長久之計

在全球地緣政治高度對抗的今日，台灣外交生存空間遭逢前所未有的縮減。賴總統搭乘史瓦帝尼專機出訪，雖然在形式上達成了某種「外交突圍」，但從戰略縱深觀察，這種運用特殊手段的行動，卻顯露了當前外交路線的局限。

奚落聲四起 川普竟敢喊贏美以伊戰爭

川普五月一日致函國會領導人，宣布對伊朗的敵對行動「已經終止」。現在全世界，都在翹首仰望伊朗戰爭何時停戰？荷莫茲海峽何時解封？油價何時回歸正常？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。