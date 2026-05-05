鼠患政治化 啃民主根基

近來台北市爆發所謂的鼠患問題，民進黨政治人物與側翼迅速操作輿論，將矛頭指向台北市長蔣萬安，甚至冠以「安鼠之亂」的戲謔標籤，試圖形塑蔣治理失能的印象。

面對外界質疑，蔣萬安市長已表示，市府啟動跨局處聯合清消機制，從環保、衛生到市場管理全面動員，並提出具體的「三不原則」—不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住，從源頭環境整治著手，強化垃圾管理、清除孳生死角與加強稽查頻率。北市環保局亦指出，相關通報量在四月已較三月明顯下降，顯示整體防治措施已逐步發揮效果。

當這場政治攻防愈演愈烈時，蔣市長這樣的回應，至少展現出問題被正視且對應方法已啟動的基本態度。反觀，南部多個縣市的鼠患問題，早已是地方民眾長期抱怨的日常。從傳統市場、夜市，到老舊社區排水系統，鼠類滋生的環境條件長期未見根本改善。尤其在氣候炎熱、降雨頻繁的南台灣，加上垃圾處理與汙水管理鬆懈，往往更容易成為鼠患溫床。然而，這些問題在政治討論中卻鮮少被放大檢視，更遑論被貼上什麼「綠鼠之亂」的標籤。

這種選擇性關注，正反映出台灣當前公共議題高度政治化的困境。當同樣是鼠患問題，發生在不同政黨執政的城市，即會被賦予截然不同的政治意義。對在野縣市而言，鼠患就是「治理失敗」；對執政縣市而言，鼠患便只是「日常挑戰」。這種標準落差，不僅削弱了公共討論的誠信，也讓真正該去解決的問題淪為政治攻防的工具。

更值得警惕的是，這種操作邏輯其實正在侵蝕「民主治理」的根基。城市治理從來不是靠口號與標語，而是仰賴長期的基礎建設投入與制度化的管理。無論是垃圾清運頻率、下水道系統更新，還是食品市場的衛生稽查，都需要持續且專業的政策執行。如果只是在選舉時刻將問題政治化，卻不願面對結構性的因素，那麼最終受害的仍是一般民眾的生活品質。

回頭來看民進黨「安鼠之亂」這樣的政治話術，其實更像是一面照妖鏡。它所照出的，不只是單一城市的環境問題，更是整體政治文化對於議題操作慣性的「指鹿為馬」與「刻意扭曲」。從綠營側翼在網路上利用照片移花接木「南鼠北送」來攻擊蔣萬安，到執政黨習慣以放大他人問題來掩蓋自身的治理盲點，台灣社會幾乎很難用一致的標準，客觀地去檢驗公共政策。

鼠患從來不是藍綠之爭，而是城市治理的基本功。若真要認真面對問題，就應該用同一套標準檢視所有縣市，而非為了選舉的緣故而去選擇性放大「在野縣市」，卻對問題更嚴重的「執政縣市」視而不見。

當全台的鼠患日趨嚴峻時，民眾需要的不是一場選舉政治秀，而是如何才能夠有一個更乾淨、更宜居的城市。