讀家觀點／倚美抗中 台灣安全福祉雙重掏空

當前民進黨政府視習近平的尊重台灣體制、生活方式、及讓利為「糖衣毒藥」；又視美中霸權鬥爭為台獨機遇；「倚美抗中」就成了民進黨新的神主牌。但這種國安思維與政策，不只讓台灣陷入「高風險、高成本、低安全」的戰略陷阱，且正加速雙雙掏空台灣的安全與人民福祉。

首先，在川普的交易思維下，盟友被視為高關稅與付費的對象。台灣朝野討論的軍購爭議，本質上根本不是購買防衛武器，而是被迫用巨額財政換取不可能兌現的安全承諾。

國人該認清，美國一方面向台灣高額軍售，另一方面卻在軍售時機、品項、系統關鍵整合、及完成戰備交付上處處設限與拖延，長期以「避免刺激中國」為由，限制關鍵武器與技術。結果台灣被操作成地緣政治風險的最前線，卻未能獲得與日、韓、新加坡相當的裝備水準。這種「風險最高、價格最貴、裝備卻不對等、又一再延遲交貨」的現象，本身就是戰略矛盾，也是台灣自鑽陷阱。這是民進黨政府追求台獨肇的因，也是必然的果。

因安全上全面倚美抗中，來自美國經濟層面的「付保護費」壓力同樣沉重。近年來，美國要求台積電先進產能移美四成。同時要求台灣對美投資五千億美元，不只金額占台灣ＧＤＰ六成，移出的產業卻是占台灣外銷比重七成四的半導體、資訊、電子等命根子產業。民眾吃了萊豬，現在還要吃放寬發芽標準進口的美國馬鈴薯，又要零關稅開放美國花生進口，不但吃進花生黃麴毒素風險大增，也犧牲台灣農民權益。同樣的政策，若發生在對中國大陸，即使額度及開放程度遜於百倍，民進黨就「錢進中國、債留台灣」、「掏空台灣、禍害子孫」、「毒害國人健康」罵翻天，用在美國就乖如扈僕順民。當國安寄託於虛幻的欠缺信用、而經濟又同時大掏空，這才是當前的最大危機。

再看國際現實，美國的全球主導能力早已嚴重衰退。中東局勢長期失控，從阿富汗撤軍到以阿衝突，再由美國親上火線攻擊伊朗，美國早已左支右絀。連長年依賴美國保護的北約與海灣國家，也開始轉向多元外交，拉攏中國，不再把安全完全押注在華盛頓。當他國都在分散風險，追求戰略自主，台灣卻反而更加單一依附，這不是戰略清醒，而是政策錯亂理盲。

更關鍵的是，買這麼多武器，嚇阻是手段，和平才是目的。兩岸和平安全不只靠軍購，更要著重兩岸關係的善意經營管理。在國際亂局中，中國大陸堅持和平發展路線，已成許多國家追求平衡穩定的依託。兩岸同血緣歷史文化，同屬中華民族，台灣更該發揮巧實力，改善兩岸關係，不只產業上跟大陸強強結合，增強台灣在全球供應鏈重組下的韌性。戰略安全上，更可提升台灣談判籌碼，避免被川普吃乾抹淨。

任何政策都是權衡國家安全、人民福祉、利弊得失的選擇。令人憂心的是，台灣朝野對此缺乏真正辯論，好像只有「倚美抗中」才是政治正確。朝野可以為軍購金額爭吵，卻很少質疑川普的誠信、美國承諾的可信度，及台灣付出的雙重掏空代價。

台灣真正理性的路線，不是情緒化選邊，而是回到核心利益：降低戰爭風險、維持經濟優勢、分散依賴來源，並重建親善的兩岸穩定關係。否則，「倚美抗中」根本不是解方，而是問題本身。