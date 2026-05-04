從伊朗「兩種核武」看台海安全

美國聯手以色列攻打伊朗，最主要理由是不允許伊朗擁有核武；因為一旦伊朗取得「軍事核武」，美國在中東的軍事優勢將一去不返，中東權力平衡也就從此改寫，以色列與海灣盟邦從此惴惴不安。

「軍事核武」的巨大殺傷力，二戰證明了效果，但影響地理範圍終究有限。至於「經濟核武」雖不會產生有形的蘑菇雲、瞬間摧毀城市，卻可在無形中使各國通膨壓力迅速上升，導致國際經濟秩序大亂；其衝擊範圍無遠弗屆，全球皆可能成受災戶。

美國國務卿魯比歐最近把荷莫茲海峽形容為伊朗手中的「經濟核武」，這句話突出了美以伊衝突原本未凸顯的議題。對世界多數國家而言，這場衝突屬區域衝突，地緣政治影響範圍局限於中東地區；真正麻煩之處在經濟，衝突看似發生在遠方，卻造成全球能源價格波動及通貨膨脹。荷莫茲海峽這個「經濟核武」展現了驚人破壞效果，使得美國現在擔心的並不只是伊朗有無「軍事核武」，而是伊朗能否永遠控制荷莫茲海峽，讓國際社會付出巨大代價。

這也說明，觀察美以伊衝突的眼光，不能僅停留在伊朗隱匿的核能力，與美以伊衝突的軍事層面。美方堅持阻止伊朗取得核武，是因為核武會讓伊朗具備軍事勒索能力；但當美方坦言伊朗把荷莫茲海峽當成「經濟核武」時，等於承認伊朗握有另一種勒索能力。前者威脅安全，後者威脅市場；前者讓軍事行動變得危險，後者讓軍事行動變得昂貴。

進一步思考，其實這「兩種核武」並非彼此獨立的工具，反而相互強化。伊朗若沒有軍事核武，美國與以色列在必要時仍會將軍事打擊列為選項，伊朗操作荷莫茲海峽也須顧忌遭更大規模報復。然若伊朗一旦擁有「軍事核武」，情況立即翻轉，「軍事核武」能展現有效嚇阻，使他國對採取軍事行動趨於謹慎，核武成為伊朗政權的最後保護傘；同時在這層保護傘之下，伊朗對荷莫茲海峽這張牌的運用將更有底氣，效果也更顯著。亦即，軍事核武會提高伊朗使用「經濟核武」的安全性，而「經濟核武」也能相對放大「軍事核武」的政治效果。

美國擔憂的不只是伊朗是否擁有核武，而是伊朗同時擁有軍事與經濟勒索能力；前者讓美國與以色列皆不敢輕易動手，後者讓全球市場不敢輕易承受風險。不幸的是，經過美以伊衝突後，伊朗學到的最重要教訓就是，這「兩種核武」都不能放棄，這正是美國的夢魘。

台灣高度依賴能源進口，也深深嵌入全球供應鏈：荷莫茲海峽成為伊朗的「經濟核武」，台灣不可能置身事外。若美國被中東危機長期牽制，恐將影響其在「國家安全戰略」中，將西半球列為「最高優先戰略區域」、維持印太地區自由開放的戰略設計。這雖不代表「中東有事、台海有事」，但大國資源亦有限，美國同時面對國際多點動盪情勢，其部署能力必定受到考驗。

此時台灣面對的安全情勢有二：首先，鑑於台灣海峽與荷莫茲海峽皆為海上運輸關鍵通道，從美以伊衝突中借鑒的封鎖、談判等經驗教訓，對中共而言極其重要，將來必將應用於台海；其次，一旦伊朗擁有「雙重核武」，美國在多重危機下的反應速度與政治意志，勢為中共決定啟動對台軍事行動與否之重要因素，此應列為國安政軍兵推的想定內容。