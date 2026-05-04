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外交找出路 伴隨風險

聯合報／ 楊振富／退休新聞工作者（加拿大多倫多）

如同電影「侏羅紀公園」的著名台詞：life will find its way out，賴清德總統成功突破壓力、抵達史瓦帝尼訪問，顯示生命固然會突破人為控制、尋找出路，台灣面對外在壓力與封鎖，外交行動何嘗不能尋找縫隙延展。

北京長期試圖壓縮台灣國際活動空間，但外交空間並非完全被封死的系統。只要仍有邦交國（如史瓦帝尼）與現實利益存在，就會出現「可以運作的通道」。這也呼應了那句台詞的深層含義：控制與封鎖從來無法做到絕對，總會有例外與突破。

不過，這句話也帶有另一層提醒：在侏羅紀公園中，生命找到出路，同時也隱含失控與風險。此行固然彰顯台灣外交韌性，也可能加劇兩岸與區域緊張。「找到出路」未必只帶來正面結果，也可能引發新的不確定性。

因此，這次訪問可被理解為：在高度受限的結構中，仍存在可操作空間；每一次突破既是能力的展現，也是風險的再分配。

賴清德 史瓦帝尼 北京

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