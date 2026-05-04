旁門左道 難當出訪「典範」

行政院長卓榮泰表示，賴總統出訪史瓦帝尼「事前做了相當規畫，民眾都給予祝福，期盼這次出訪可以成為台灣走向國際空間的一個典範」。但「典範」通常是學習的榜樣，賴總統的出訪意外受阻於前，補救止血於後，筆者認為，「典範」之說有商榷餘地。

元首出訪有其象徵意義，建議賴總統返國後，就國安和外交部門的規畫進行檢討。去年十一月，副總統蕭美琴進入布魯塞爾歐洲議會，於「對中政策跨國議會聯盟」舉辦的會議發表演講，賴政府宣傳為對歐盟外交的一大突破。三月，卓揆赴東京巨蛋觀賞ＷＢＣ，我方引以為「台日關係突破」，卻傳出日方對卓揆藉機「宣傳」感到不滿。

三月下旬，為抗議主辦國喀麥隆矮化我代表團名銜，我國首度缺席ＷＴＯ部長會議。四月。賴總統出訪史瓦帝尼受阻後，據傳我外交單位曾向歐洲盟友接洽，但接連被德國與捷克拒絕。賴政府短線操作的手法，導致情況緊急時無人應允，情何以堪？

去年七月，外媒報導美國拒絕賴總統出訪過境後，外交部表示總統沒有出訪安排與規畫；外交人士表示，放話之目的是為了挑撥台美關係。「中國打壓」成為外交部的一貫說詞，實際上是否的確如此？天主教已故教宗方濟各葬禮與新任教宗良十四就職典禮，外交部爭取賴總統出席，最後卻又表示「不為難主人」。反觀二○○五年時，前總統陳水扁出席教宗若望保祿二世葬禮；二○一三年，前總統馬英九夫婦赴梵蒂岡參加教宗方濟各就職典禮，並視察我國駐教廷大使館。扁馬成行的關鍵，外交部門其實心知肚明。

遺憾的是，總統府和國安會皆有熟稔外交事務的副秘書長，理應發揮專業襄助主管；惟這回俟賴總統原定行程公布後，國安與外交人士卻急著對外造勢，有違外交低調原則。外交工作非一朝一夕之功，亦非民進黨輔選工具，賴總統日後若想「正正當當走向世界」，實須全盤檢討，旁門左道不是出訪的正途。