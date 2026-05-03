大屋頂下／賴清德還要繼續做台獨塑膠嗎—國民黨要有理說得清

國民黨長期有一嚴重的病痛：有理說不清。

此次國民黨在鄭習會的主要努力，就是試圖把道理說清楚，且經此會已取得很大程度的成就。

此種成就，不僅是在舊的國家論述及兩岸論述上縫縫補補，而可謂是重新構造了一套新體系及新結構，建立在許多新語彙及新符號上。

就本體論說。「中華兩岸／和平發展」，成為新的主體架構。有了大屋頂中華，甚至超越了九二共識。

就方法論言。反對台獨是避戰，九二共識是謀和。

在這個主體論及方法論上，「和平興台」直球對決民進黨的「抗中保台」，指引出「和平發展：反獨／不武／緩統」的方向。

這套兩岸論述的重建，思想改變了語彙，語彙改變了思想，思想的改變又重於語彙的改變。略論如下：

①將兩岸關係直破雲霄地強烈拔升到與「世界文明／世界和平」緊密聯結的高度。

這與《大屋頂下》所長期主張的「為中華民族創造救贖／為人類文明建立典範」，是同一思想與同一路徑。

且聽，鄭麗文說：希望兩岸方案成為「世界解決衝突的典範」、「為人類文明與繁榮樹立典範」。

鄭麗文接受專訪時表示，習近平作為世界二大強權國家之一的領導人，兩岸統獨議題對習而言已不夠高；中國若想成為世界領導者，習應會從改變兩岸關係、走向和平，來說服各國。

再看《大屋頂下》的見解：倡議世界和平，先成就兩岸和平；成就了兩岸和平，更能引領世界和平。

兩者相互對應，若合符節。

兩岸關係從「中國救贖」到「世界典範」的聯結，使得兩岸關係不僅只是兩岸關係，且成為一個可以攜手面對世界和平及人類文明的民族共同事業。

這樣，降低了兩岸對立的衝突性，提升了兩岸合作的偉光正。

這個思想與路徑，可使兩岸關係不但減少了被外力挾持的風險，反而可能以兩岸關係引領世界格局與文明方向。

兩岸關係內涵的躍升，是鄭習會最大的成就。

②鄭習會使「中華民族」成為兩岸關係的核心思想。

前此掛帥的「九二共識／一國兩制／一中各表」等政治符號說不清楚，可操作性皆差。鄭習會則證實了「中華民族」的包容性更大、親和力更高，可操作性更強。

但是，在台灣，先要解決「我是不是中國人」的爭議。

如今，鄭麗文已成國民黨歷來高層政治人物中，把「我是中國人」說得最無遮攔的一個。

她單刀直入說：「我是中國人。」首先，她站穩了「在憲法一中下，我們都是中國人」的法理立場。

她的思想也許是，台灣並非「中華民族偉大復興」、「兩岸命運共同體」的受壓迫者、受害人；反而可以是參與者、共構者與獲益者。

在鄭麗文眼中，「中華民族」就是「反對台獨／中國人不打中國人」。再進一步，台灣不必將「中華民族偉大復興」視為風險，反而應站在中華民族的架構下，以自尊及自信的立場，視其為可以參與並獲益的共同事業。

她說，中華民族的偉大復興是兩岸人民的共同復興。

③習近平在鄭習會中說，大陸尊重台灣同胞所選擇的社會制度與生活方式，也期待台灣能肯定大陸的發展成就。

其中，「尊重台灣同胞所選擇的」這一句最醒目，可說他理解社會制度與生活方式在台灣的價值與意義。這是相當善意的表述。

至於鄭麗文，她居然說：「中國發展在習總書記領導下…成就非凡。」真是好大的膽子。她在參訪各類建設時，也很自然地叫好比讚。前此國民黨的檯面人物誰敢如此「長他人之威風」？因此鄭被稱「跪舔」。

然而，鄭麗文說，她希望兩岸能相互欣賞、相互砥礪及相互學習。

這個場景，微言大義。反映了一種由「誰吃掉誰」逐漸移至「共構中華民族偉大復興」的可能性。

中國已是G2，中國的成就舉世共睹；台灣的成就也如鄭麗文在鄭習會上所描述。相互欣賞比相互否定具正能量。

④鄭習會上，兩岸關係發生了上述的思想變化及符號變化，總結出現了「和平統一」音量降低、「和平發展」分貝提升的現象。

「目的論」移向了「過程論」。這是兩岸關係本體論與方法論的重大移變。

⑤日前《大屋頂下》指出，鄭習會觸動的兩岸關係移變，可用郝柏村的論述作註解，那就是：反獨，不武，緩統。

郝柏村主張緩統，並未受到太多的注意與討論。可能的原因是，在當年的時空下，「緩統」非中共能接受的思想及語彙，也是國民黨不便提出的符號。

但是，雖然「緩統」迄今仍然未必能成為兩岸間正式的論述通貨（中共能做不能說），但此一思想與路徑在鄭習會「和平發展」的號召下，已經表達得再清楚不過。

就如前文所說，兩岸論述的重建，思想改變了語彙，語彙改變了思想，而思想的轉變又重於語彙的改變。

習近平此次說，只要不搞台獨，沒有外國勢力介入，其他的問題都可以慢慢談。這不是「緩統」，什麼是「緩統」？

最後，可以談一談，此一在鄭習會上橫空出世的兩岸思想與路徑新體系，是否國民黨的選舉「大加分／大利多」？

有理說不清，有苦說不出。國民黨這一體系的兩岸新論述，當然並未完全說清了道理或吐盡了苦水。但與舊論述相較，顯有飛躍性的突破與創新。

何況，這套思想與路徑得到習近平的共鳴。如鄭麗文說：「不是我一廂情願。」

這當然不可能說服所有的人，但選舉就是「百分之五十加一票」者獲勝。

未來估計，這套新論述如果向中間選民發功，可能出現「百分之五十加Ｎ」的功效，也許是可以審慎的預期。

至於賴清德競選連任，他的選票基本盤在總統大選是四十點○五，在大罷免是三十二比零。再加上能源政策反覆、台美貿易戰喪事喜辦、大罷免倒行逆施，及不副署不公布不執行的憲政暴行斑斑醜行惡跡，左看右看，賴清德恐怕不能只憑做一塊台獨塑膠就能贏得連任。說得含蓄一些：還有很大的努力空間。

看賴團隊對「習鄭會」（不稱「鄭習會」）的反應，羨慕嫉妒恨，已到了語無倫次的地步，徹徹底底的色厲內荏。

賴清德若繼續做一塊台獨塑膠，那就不無可能會被「百分之五十加Ｎ」的選民當作是塑膠了。