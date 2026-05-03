星期透視／美急推國防特別預算案 所為何來？

約莫這半年來，行政院看似倉促提出的新台幣一點二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例案」（另簡稱為「國防特別預算條例案」），最近已進入新一階段的攻防。

賴清德不僅在去（民國一一四）年十一月捨朝野溝通卻投書《華盛頓郵報》披露「國防特別預算條例案」，且在數字方面紋絲不動。面對立院朝小野大，民進黨政府竟有如此「底氣」，不只因為共軍和海警已將對台演訓常態化這麼簡單，很可能也是認為既已順應川普政府的軍購要求，因此挾川普之威以壓迫在野黨讓步，過程中又能將在野黨定位成「順中反美」，怎麼算都划算。

在野黨立委猶記去年十月在立法院通過「韌性特別預算」、上限已達新台幣五千七百億元，而本年度中央政府總預算才約新台幣三兆元，因此在顧及人民利益、台美關係、財政紀律等前提下，堅持嚴審不列入年度中央政府總預算、規避《預算法》舉債上限的特別預算案。

在野黨立委分別提出新台幣三千億元至八、九千億元的主張，現在主要看中國國民黨黨中央與其立院黨團溝通協調的結果如何。國民黨中央屬意的「三千八百億加Ｎ」，和一些黨籍立委提議的「八千億」其實差異不大，因為「Ｎ」指的是美方日後軍售正式發價書上的金額，而最高新台幣八千億元的額度，限定於川普政府已知會國會或提供我方軍購發價書的金額，而且要避免變成立院給政院的空白支票。

不過，最近幾個月看到美國少數的跨黨派議員、智庫專家、前官員等，紛紛關切「國防特別預算條例案」僵局，強調會影響美國對台灣的信任，還會削弱台灣自衛或嚇阻力量，於是建議、主張、催促或要求立法院盡速通過該案，此事頗值玩味。

原本我國內部主權事務，卻有美國人指點甚至高調介入，所為何來？

建議、主張、催促或要求立法院盡快通過賴政府片面規畫的鉅額「國防特別預算條例案」的美國產官學人士，至少有四種類型。第一種是愛美國又愛台灣，憂心中共當局在這個月「川習會」前後，成功勸說川普拍板定案減少對台軍售。他們的態度可能仍以美國利益優先，但也希望台灣能大幅武裝自己，穩定兩岸關係，維持台灣地區自由民主的政治與生活型態。

第二種是愛美國遠多於愛台灣，因為見到美國逐漸喪失第一島鏈的軍事優勢，又擔心台灣的防衛能力無法有效協助美國繼續掌控西太平洋，所以要台灣能買就買。兩岸關係的和平、穩定與進步，不在他們最主要考量中，但求台灣不落入中共之手。

第三種是受美國「軍工複合體」影響。他們或有若干個人利益涉入，也可能受美國軍火商遊說或某些官員委託，因而直白、強勢表示台灣應盡快通過特別預算，不能買太少、太慢。

最後一種則是受我國執政黨及中央政府的遊說或請託，成為所謂的「出口轉內銷」輿論供應鏈，到處敲邊鼓，希望促成對美軍購，並間接凸顯台灣在野黨違忤美國利益的作為。

如何研判美國人是屬於前二者，至少還愛台灣、關心台灣的？倘若他們希望台灣加強嚇阻能力並尋求兩岸對話溝通，很可能就是了。

（作者為政治大學外交學系教授）