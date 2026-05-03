在制度平衡基礎上談勞退改革

近來各界對於勞退改革熱議，執政黨立委提出將勞退舊制提前結清移入新制個人帳戶外，民眾黨立院黨團與勞工團體也提出提高雇主提撥率等訴求。茲從退休金制度的幾個前提來探討：

有關建議「調高勞退新制提繳率至百分之十二」，顯然誤解現行制度：「不低於每月工資百分之六」的法定雇主提繳率，僅係法令的最低規範，雇主可提高提繳比率高於百分之六；且依所得稅法規定，事業單位勞退新、舊制的退休金提繳及準備金提撥，在「當年度已付薪資總額百分之十五內」均得以費用列支，本高於民眾黨團建議的百分之十二。因此，問題關鍵在於雇主是否願意以最高百分之十五的費用上限提繳，並非法令未給調整空間。

此外，勞工若「在其每月工資百分之六範圍內」自願提繳退休金，亦得享稅賦優惠，則是個人為自己的退休保障，預做更多的準備。

對於「結清年資」的規定也須釐清：依勞工退休金條例規定，僅限於民國九十四年七月一日勞退新制開辦後選擇適用新制，其在同一事業單位的舊制年資依法規成為「保留年資」者，得與雇主合意以不低於勞退舊制退休金的給予標準提前結清年資，並不含勞退新制開辦後仍選擇勞退舊制者。

至於勞退新、舊制度的切換，早在勞退新制個人專戶民國九十四年開辦之初，即已賦予勞工於九十九年六月卅日前可以選擇適用勞退新制、或繼續適用勞動基準法退休金制度（勞退舊制）的權利；截至一一四年底仍適用純舊制的勞工約十一萬五千餘人，當年業已審酌各種因素，才選擇繼續適用勞退舊制。

綜而言之，思考是否修法放寬勞退舊制勞工的實質退休給付上限的同時，對於九十四年後始到職且強制適用勞退新制的勞工世代，是否也可允其回頭要求突破現行勞退新制的限制，先採計滿勞退舊制退休金四十五個基數上限後，才切換到勞退新制的個人帳戶？倘若選擇勞退新制者，基於法律安定性無法重新切換所適用的退休金制度；那麼已選擇勞退舊制者，又如何能要求自外於法律、翻轉制度？