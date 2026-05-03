聽新聞
0:00 / 0:00

在制度平衡基礎上談勞退改革

聯合報／ 葉孟峰／法務人員（高雄市）
五一勞動節，台北、高雄兩地逾7000勞工串聯上街大遊行，勞工要求政府啟動勞工退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」。記者許正宏／攝影
五一勞動節，台北、高雄兩地逾7000勞工串聯上街大遊行，勞工要求政府啟動勞工退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」。記者許正宏／攝影

近來各界對於勞退改革熱議，執政黨立委提出將勞退舊制提前結清移入新制個人帳戶外，民眾黨立院黨團與勞工團體也提出提高雇主提撥率等訴求。茲從退休金制度的幾個前提來探討：

有關建議「調高勞退新制提繳率至百分之十二」，顯然誤解現行制度：「不低於每月工資百分之六」的法定雇主提繳率，僅係法令的最低規範，雇主可提高提繳比率高於百分之六；且依所得稅法規定，事業單位勞退新、舊制的退休金提繳及準備金提撥，在「當年度已付薪資總額百分之十五內」均得以費用列支，本高於民眾黨團建議的百分之十二。因此，問題關鍵在於雇主是否願意以最高百分之十五的費用上限提繳，並非法令未給調整空間。

此外，勞工若「在其每月工資百分之六範圍內」自願提繳退休金，亦得享稅賦優惠，則是個人為自己的退休保障，預做更多的準備。

對於「結清年資」的規定也須釐清：依勞工退休金條例規定，僅限於民國九十四年七月一日勞退新制開辦後選擇適用新制，其在同一事業單位的舊制年資依法規成為「保留年資」者，得與雇主合意以不低於勞退舊制退休金的給予標準提前結清年資，並不含勞退新制開辦後仍選擇勞退舊制者。

至於勞退新、舊制度的切換，早在勞退新制個人專戶民國九十四年開辦之初，即已賦予勞工於九十九年六月卅日前可以選擇適用勞退新制、或繼續適用勞動基準法退休金制度（勞退舊制）的權利；截至一一四年底仍適用純舊制的勞工約十一萬五千餘人，當年業已審酌各種因素，才選擇繼續適用勞退舊制。

綜而言之，思考是否修法放寬勞退舊制勞工的實質退休給付上限的同時，對於九十四年後始到職且強制適用勞退新制的勞工世代，是否也可允其回頭要求突破現行勞退新制的限制，先採計滿勞退舊制退休金四十五個基數上限後，才切換到勞退新制的個人帳戶？倘若選擇勞退新制者，基於法律安定性無法重新切換所適用的退休金制度；那麼已選擇勞退舊制者，又如何能要求自外於法律、翻轉制度？

民眾黨團 退休 退休金 勞退

延伸閱讀

給11.5萬勞退舊制勞工保障 吳思瑤倡：提前結算一次入帳

觀察站／千瘡百孔 退休金制度改革20年等不到

2026報稅／省下萬元稅金！勞動部揭「隱藏版節稅術」

2026報稅／勞退自提6% 不計所得課稅

相關新聞

大屋頂下／賴清德還要繼續做台獨塑膠嗎—國民黨要有理說得清

國民黨長期有一嚴重的病痛：有理說不清。

效法台積建立檢方領導力架構

台積電推出了「TSMC Leadership Framework 4×5×4」，重點不在口號，而在於它把領導力拆成可訓練、可觀察、可落實的制度：四大主題是「成長心態、卓越致勝、以人為本、引領未來」，並

在制度平衡基礎上談勞退改革

近來各界對於勞退改革熱議，執政黨立委提出將勞退舊制提前結清移入新制個人帳戶外，民眾黨立院黨團與勞工團體也提出提高雇主提撥率等訴求。茲從退休金制度的幾個前提來探討：

星期透視／美急推國防特別預算案 所為何來？

約莫這半年來，行政院看似倉促提出的新台幣一點二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例案」（另簡稱為「國防特別預算條例案」），最近已進入新一階段的攻防。

國防支出 不應淪為政治表態

美國於二月廿八日會同以色列猛烈轟炸伊朗，展開美以伊戰爭。理論上，美伊戰爭不會是一場勢均力敵的較量。美國每年軍費約一兆美元，是伊朗的一百倍以上。但戰爭開打兩個月後，局勢發展似乎遠超意料之外。

讓軍購預算回到辯論軌道

軍購特別預算從「三八○○億＋N」、「八○○○億」到「一點二五兆」多案並陳，朝野攻防激烈。然而，真正的關鍵不在軍購數字，而在軍購程序是否正當。具體而言，如此攸關國家安全與世代財政負擔的重大支出，是否已依

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。