效法台積建立檢方領導力架構

台積電推出了「TSMC Leadership Framework 4×5×4」，重點不在口號，而在於它把領導力拆成可訓練、可觀察、可落實的制度：四大主題是「成長心態、卓越致勝、以人為本、引領未來」，並延伸為五大關鍵行為及四個組織層級的實踐路徑，用來加速人才發展、驅動組織創新。這正是現代組織面對不確定時代的關鍵：不是靠長官的個人魅力，也不是靠儀式感，而是靠一套能讓人才持續成長、讓制度自我更新的治理架構。

回頭看檢方，真正要問的是：面對ＡＩ犯罪、跨境詐欺、資安攻擊、金融洗錢、國安滲透、社會信任崩解與案件負荷沉痾，檢察體系拿什麼迎接未來？

若答案只是法務部長開球、檢察總長出書、簽約比讚、口號宣示，那恐怕是把「公共治理」誤解成「公關經營」。職棒開球可以搏版面，卻不能培養偵查專業；新書發表可以冠蓋雲集，卻不能處理積案如山；貴賓致詞可以說的漂亮，卻不能補足一線檢察官面對新型犯罪所需的人力、配備、訓練與制度支援。

檢方需要的，不是「開球式領導」，而是「架構型領導」。所謂架構型領導，至少應包括四件事：

建立檢察領導力架構。檢察首長不應只會操作人事、行政事務與媒體風向，而應具備法治信念、數位素養、危機研判、組織溝通、跨域協作與公共問責能力。從檢察長、主任檢察官到一線檢察官，都有不同層級的能力指標與培養路徑。

建立專業升級系統。ＡＩ、虛擬資產、跨境金流、深偽影像、供應鏈犯罪、國安案件，不能只靠個別檢察官自學苦撐。法務部應升級辦案型專業學院、ＡＩ資訊發展處、大數據犯罪資料庫、科技鑑識支援中心與跨部門實戰演練機制，將犯罪防衛線向前推置，而不是每逢新興案件才臨時抱佛腳。

建立人本治理文化。基層檢察官不是用之如牛馬的消耗品。若一方面喊改革，一方面讓基層承載爆量詐欺、毒品、公共危險、妨害名譽、交通等案件，卻把精銳人力抽往上級機關辦事，最後形成「榮耀在高層、血汗在基層」，組織士氣必然崩壞。

建立面向未來的公信力工程。檢方的未來競爭力，不只是提升辦案效率，更要贏得社會信任。對於偵查不公開、重大案件說明、社會輿論溝通、再審非常救濟、冤案防免、科學證據審查，都應形成可檢驗的制度，而不是因人設事、因案起伏。

台積電用制度培養領導者；檢方若只用活動包裝領導者，差距就不只是管理技術問題，而是組織文化的嚴重失調。

部長開球不是問題，問題是開完球之後，檢方有沒有自己的「未來戰略」？有沒有自己的「人才地圖」？有沒有自己的「數位偵查能力模型」？有沒有自己的「檢察官專業成長架構」？有沒有擔當去處理基層過勞、升遷失衡、紀律責任、政治臍帶與司法公信力的根本問題？

企業面對全球競爭，已經在談領導力架構、永續人才生態系與組織創新；法務高層若仍留戀在棒賽開球、新書發表、活動比讚與形象宣傳，那不是迎接未來，而是用昨天的掌聲安慰今天的焦慮。

真正的司法改革不在棒賽開球，而在制度開局；不在誰站上投手丘，而在能否為檢察體系投出下一個世代的好球。