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效法台積建立檢方領導力架構

聯合報／ 陳宏達／台灣高等檢察署主任檢察官（新北市）
法務部長鄭銘謙日前受邀擔任中華職棒中信兄弟與樂天桃猿賽事開場嘉賓。（中央社）
法務部長鄭銘謙日前受邀擔任中華職棒中信兄弟與樂天桃猿賽事開場嘉賓。（中央社）

台積電推出了「TSMC Leadership Framework 4×5×4」，重點不在口號，而在於它把領導力拆成可訓練、可觀察、可落實的制度：四大主題是「成長心態、卓越致勝、以人為本、引領未來」，並延伸為五大關鍵行為及四個組織層級的實踐路徑，用來加速人才發展、驅動組織創新。這正是現代組織面對不確定時代的關鍵：不是靠長官的個人魅力，也不是靠儀式感，而是靠一套能讓人才持續成長、讓制度自我更新的治理架構。

回頭看檢方，真正要問的是：面對ＡＩ犯罪、跨境詐欺、資安攻擊、金融洗錢、國安滲透、社會信任崩解與案件負荷沉痾，檢察體系拿什麼迎接未來？

若答案只是法務部長開球、檢察總長出書、簽約比讚、口號宣示，那恐怕是把「公共治理」誤解成「公關經營」。職棒開球可以搏版面，卻不能培養偵查專業；新書發表可以冠蓋雲集，卻不能處理積案如山；貴賓致詞可以說的漂亮，卻不能補足一線檢察官面對新型犯罪所需的人力、配備、訓練與制度支援。

檢方需要的，不是「開球式領導」，而是「架構型領導」。所謂架構型領導，至少應包括四件事：

建立檢察領導力架構。檢察首長不應只會操作人事、行政事務與媒體風向，而應具備法治信念、數位素養、危機研判、組織溝通、跨域協作與公共問責能力。從檢察長、主任檢察官到一線檢察官，都有不同層級的能力指標與培養路徑。

建立專業升級系統。ＡＩ、虛擬資產、跨境金流、深偽影像、供應鏈犯罪、國安案件，不能只靠個別檢察官自學苦撐。法務部應升級辦案型專業學院、ＡＩ資訊發展處、大數據犯罪資料庫、科技鑑識支援中心與跨部門實戰演練機制，將犯罪防衛線向前推置，而不是每逢新興案件才臨時抱佛腳。

建立人本治理文化。基層檢察官不是用之如牛馬的消耗品。若一方面喊改革，一方面讓基層承載爆量詐欺、毒品、公共危險、妨害名譽、交通等案件，卻把精銳人力抽往上級機關辦事，最後形成「榮耀在高層、血汗在基層」，組織士氣必然崩壞。

建立面向未來的公信力工程。檢方的未來競爭力，不只是提升辦案效率，更要贏得社會信任。對於偵查不公開、重大案件說明、社會輿論溝通、再審非常救濟、冤案防免、科學證據審查，都應形成可檢驗的制度，而不是因人設事、因案起伏。

台積電用制度培養領導者；檢方若只用活動包裝領導者，差距就不只是管理技術問題，而是組織文化的嚴重失調。

部長開球不是問題，問題是開完球之後，檢方有沒有自己的「未來戰略」？有沒有自己的「人才地圖」？有沒有自己的「數位偵查能力模型」？有沒有自己的「檢察官專業成長架構」？有沒有擔當去處理基層過勞、升遷失衡、紀律責任、政治臍帶與司法公信力的根本問題？

企業面對全球競爭，已經在談領導力架構、永續人才生態系與組織創新；法務高層若仍留戀在棒賽開球、新書發表、活動比讚與形象宣傳，那不是迎接未來，而是用昨天的掌聲安慰今天的焦慮。

真正的司法改革不在棒賽開球，而在制度開局；不在誰站上投手丘，而在能否為檢察體系投出下一個世代的好球。

台積 台積電

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