垃圾治理失能 恐成國家級災難

近來台南、嘉義、澎湖乃至桃園的掩埋場接連自燃，悶燒出的有毒煙霧正無聲地向周邊社區蔓延。這是台灣垃圾治理系統崩潰的前兆。若政府仍維持「各掃門前雪」的行政邏輯，不出幾年，廢棄物危機將取代能源短缺，成為台灣最嚴峻的社會問題。

長期以來，台灣恪守「縣市自治」處理垃圾。但現實是，老舊焚化爐進入歲修期，而如南投等縣市缺乏自有設施，在跨縣市協調失靈下，垃圾只能在掩埋場堆積。這種將問題「邊緣化」的做法，正讓掩埋場成為一座座隨時會引爆的火藥桶。

環境部必須負起「全國看診」的責任，打破行政邊界，建立「二元調度系統」。根據筆者精算，台灣每年千萬噸垃圾中，具備能源價值者占四成。我們不需盲目追求動輒數十億、且易引發鄰避效應的龐大焚化廠，而是應布局約四十座高效能的固體再生燃料（ＳＲＦ）精煉中心，將廢棄物轉化為低碳工業燃料。如此，不僅能緩解財政黑洞，更能將環境負擔轉化為國家戰略資源。

然而，後端技術再好，若源頭不改，治理效率將事倍功半。台灣垃圾含水率過高，主因在於廚餘。政府有責任教育民眾，並推動一場關於「家戶生活品質」的革新。

環境部應比照節能家電補助，全面推廣社區或家用型「生物乾燥廚餘機」。讓廚餘在進入清潔系統前就地乾化，不僅能消除社區異味與環境汙染，更能大幅提升後端ＳＲＦ的熱值穩定度。這不只是垃圾減量，更是提升全民居住品質的公共衛生工程。

垃圾治理的下半場，不應只是「哪裡再蓋一座焚化爐」的二分法抗爭，而是「我們想過什麼樣生活」的選擇。

當政府能引導民眾轉向低碳生活，並以數位技術監控廢棄物資產化，台灣才能真正熄滅掩埋場的火光。垃圾治理的失敗是公共衛生的災難，唯有制度重構與觀念革新並進，我們才能為下一代留下乾淨的土地，而非一座悶燒中的島嶼。