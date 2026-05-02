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勞動節省思 支持不同工不同酬

聯合報／ 黃義勝／大學生（台中市）

五月一日勞動節，社會大眾多半在討論勞工權益與薪資平等。身為一名大學生，在觀察不同產業的運作後，我對於「公平」這兩個字有了不同的思考：我支持「不同工不同酬」，且認為這才是對專業勞動真正的尊重。

以牙醫與麵攤老闆這兩種不同職業為例。一名牙醫師要養成，需經過六年的醫學院高壓教育，畢業後若要鑽研植牙，還需投入大量的時間與金錢進修。此外，植牙所需的精密器械、生物材料成本極高，更不用說醫師必須承擔的手術風險。當我們看到「植一顆牙十幾萬」時，我們付出的不只是材料費，還有醫師背後十幾年的專業養成。

而路邊的麵攤老闆，只要有心學習與技能完備，並無強硬的相關學歷要求，食材成本也無法與醫療器械相比，但這並不代表麵攤老闆的勞動不專業。許多成功的麵攤老闆靠著日復一日的體力勞動與獨門口味，年收入甚至優於白領階級。因此勞動節的意義不應只是追求齊頭式的平等，因為吃飯是日常需求，而牙痛則是關鍵時刻的專業求助。不同的職業，其養成成本、風險壓力與市場供需本就不同。

支持「不同工不同酬」，是為了鼓勵更多人願意投入高門檻的專業領域，去承擔壓力。在勞動節假期，除了感謝各行各業的辛勞，也應理性看待每份薪資背後的「專業成本」，這才是對勞動價值的真正體現。

薪資 勞動節

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