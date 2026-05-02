讀家觀點／卸任主席 鮑爾：感謝大家，下回不見

四月廿九日，美國聯準會主席鮑爾在記者會後優雅向記者道別，結束他聯準會主席長達八年的任期。

自二○一二年起擔任聯準會理事、二○一八年升任主席，鮑爾在擔任主席的八年三個月間，主持逾六十四次聯邦公開市場委員會會議，面對新冠疫情、四十年最高的通膨，升息十五次、降息十一次，歷經四位總統：從歐巴馬任命他為理事，到川普提拔他為主席，拜登續任，再到川普二度執政。卸任時利率落在百分之三點五至三點七五，比他就任時高了兩個百分點，但這個數字背後，藏著一段驚濤駭浪的旅程。

任內，他帶領聯準會穿越了新冠疫情的經濟深淵，利率一度砍到零、資產負債表暴增至近九兆美元；隨後又扛起四十年來最暴力的升息循環，在十五個月內升息十次，硬生生把通膨從百分之九點一的高峰拉回地面。通膨那幾年，他被批評反應太慢；升息那幾年，他被說太過保守，但他不動怒、不回應政治語言。

除了經濟的驚濤，他也見證了美國政治史上最荒誕的鬧劇，遭受川普總統點名羞辱為「敵人」；司法部也對他展開刑事調查，表面原因是他對國會就聯準會大樓翻修案的作證內容，但了解的人都知道是他不願意屈服川普降息的要求。鮑爾罕見聲明，措辭強硬，直指此舉「史無前例」，威脅聯準會獨立根基。

司法部則雷聲大雨點小，就在前幾天倏忽撤銷調查，彷彿什麼都沒發生過，只是悄悄騰出空間，讓新任主席華許的提名案順利推進。

他最後一次主持的利率會議，最終以八比四的異議票數維持利率不變，四票異議者並非反對按兵不動，而是希望移除聲明中的鴿派措辭，釋放更鷹派的信號。這個少見的分裂投票，或許是現任聯準會送給繼任者華許最真實的「見面禮」：你接手的，不是一個言聽計從的委員會。

記者會最後，他難得感性地告別：「首先，我要恭喜華許今早順利通過參院銀行委員會的審查。聯準會的獨立性，其核心意義在於我們能夠完全排除政治考量來做決策；央行獨立性，是區分成功國家與失敗國家的重要特徵。我擔心這些攻擊正在重創這個機構，並讓真正攸關公眾利益的事情陷入危機。」

「我聯準會任內經歷四屆政府，共和黨與民主黨都有。每一次，我都在沒有政治恐懼或偏袒的情況下履行職責，始終專注於我們的雙重使命：物價穩定與最大就業。我計畫在卸任後以理事身分低調行事，聯準會永遠只有一位主席，當華許正式就任，他就是那位主席。」

說完，他把眼鏡收進西裝口袋，離開講台，留下最後一句話：「感謝大家，下回不見。」

一個律師出身的央行主席，用他一貫的克制，結束了美國貨幣史上最動盪的八年。

真正的強者，不是在面對惡霸時出拳還擊，而是讓對方出盡洋相之後，自己依然西裝筆挺，把眼鏡收進口袋，優雅招手道別、離場。

拳頭可以打倒一個人，但紀律、分寸和制度，才能讓一個機構屹立百年。而鮑爾守住了聯準會的職能和承諾。鮑爾留下的，是一個在政治狂風中膝蓋沒有彎、沒有傾倒、有風骨的聯準會；這件事比任何一次升降息決策都更難，也更重要。