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制度惡循環 勞工擔苦果

聯合報／ 王鳳生／高雄大學榮譽講座教授（高雄市）
五一勞動節當天，台北、高雄兩地逾七千勞工串聯上街大遊行，勞工要求政府啟動勞工退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」。記者許正宏／攝影
五一勞動節當天，台北、高雄兩地逾七千勞工串聯上街大遊行，勞工要求政府啟動勞工退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」。記者許正宏／攝影

勞動節假期來臨，在社會為勞工權益發聲之際，一個不容忽視的現實也再次浮現：台灣薪資成長長期停滯，所得與財富分配持續惡化，這並非單一勞動市場問題，而是整體經濟與社會結構失衡的結果。

去年《經濟學人》以「台灣病」形容台灣當前的困境：半導體產業一枝獨秀、社會所得差距擴大，以及生育率長期低迷。乍看之下，這是三個不同問題：產業、社會與人口，但若從制度角度觀察，三者其實指向同一個核心：制度調適速度，已落後於經濟與社會變遷。

五一勞動節提醒我們，薪資問題從來不只是市場供需，而是制度如何分配成長成果的問題。當前新生兒出生數持續低迷，人口已連續數年負成長，這並非短期波動，而是結構性趨勢；人口的變化，其實是制度調適能力的鏡子。台灣經濟長期呈現「單核心發展」，也就是半導體產業高度集中，帶動出口與ＧＤＰ成長，但經濟成果並未有效擴散至整體勞動市場；多數勞工的薪資成長無法跟上房價與生活成本，青年世代更面臨「高工時、低成長、無預期」的困境。

這種結構帶來兩個直接後果：第一，所得分配惡化，勞動報酬占比下降；第二，財富集中於資產市場，特別是不動產，社會階層更逐漸固化。

魯迅曾言「哀其不幸，怒其不爭」，但其真正批判的，是一種讓人「無從爭起」的結構。今日台灣的勞工處境亦有相似之處：不是不努力，而是努力與報酬之間的連結正在鬆動。

首先，產業風險未被制度（如政府政策、勞工保障）承擔，反而轉嫁到勞工身上，形成薪資停滯與失業問題；其次，房價過高、教育成本等未被政府及制度一同分擔，而是轉嫁至家庭自己承擔；最後，當個人無法承擔這些風險時，人口便以「不生」作為回應。少子化並非價值選擇，而是制度結果。

歷史提供過不同的答案。十九世紀的英國能逐步走出「馬爾薩斯困境」，關鍵並不在於人口自然調整，而在於制度改革：公共衛生、教育普及、城市治理與社會保障制度的建立，使風險不再由家庭單獨承擔。反觀今日台灣，制度仍停留在過去，而經濟結構已高度現代化，失衡便持續擴大；單靠補貼或短期政策，難以扭轉基層薪資低迷與人口負增長的長期趨勢。

因此，勞動節不應只停留在工資調整或工時討論，而應回到更根本的問題：我們是否建立了一套能公平分配經濟成果、並有效分攤風險的制度？

這意味著幾個關鍵：讓勞動報酬能隨產業成長同步提升；讓住房市場回歸基本居住功能；讓育嬰支持成為公共體系的一部分。如果制度無法回應這些結構性問題，那麼薪資停滯、分配不均與人口下降，不會各自消失。

勞動節的意義，不只是紀念過去的權益爭取，更是提醒我們：當經濟成長無法惠及基層民眾、改善多數人生活時，問題不在於勞工不夠努力，而在於制度未能跟上時代。

薪資 資產

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