讓軍購預算回到辯論軌道

軍購特別預算從「三八○○億＋N」、「八○○○億」到「一點二五兆」多案並陳，朝野攻防激烈。然而，真正的關鍵不在軍購數字，而在軍購程序是否正當。具體而言，如此攸關國家安全與世代財政負擔的重大支出，是否已依《預算法》第五十三條進行政黨辯論，才是能否取信全民、並建立責任政治的核心。

《預算法》第五十三條明定，總預算案於立法院院會審議時，得進行正反辯論或政黨辯論。此一規定的意義，不只是形式上的發言安排，而在於透過制度化辯論，使不同政黨就預算必要性、合理性與風險進行公開檢驗。沒有辯論，就沒有責任；沒有責任，也就沒有民主正當性！

尤其軍購預算專業性高、資訊不對稱嚴重，若僅以黨團協商或政治折衝定案，人民無從理解內容，更無法監督與課責。唯有依預算法第五十三條進行政黨辯論，將爭點攤在陽光下，軍購決策方具可檢驗性與可課責性。

軍購預算辯論至少應聚焦下列幾項核心問題：

一，軍購項目是否正確合用：當前戰爭型態在美以伊戰爭後，已快速轉變，無人化、資訊化、非對稱化已成趨勢，現擬採購之裝備是否合乎實際防衛需求，須經具體檢視與查驗。

二，軍購價格是否合理：朝野不同版本預算差距甚大，其估算基礎與履約條件應公開說明。

三，如何防止弊端：過往軍購曾經有延宕交付與契約爭議，監督機制不可不問。

四，採購來源是否多元：是否限於單一國家，攸關議價能力與國防自主。

五，軍購是否存在不當佣金或利益輸送。

六，是否有特定廠商壟斷，影響價格與品質。

七，整體國防效能之檢驗，包括長期財政負擔、維修與後勤成本、技術依賴風險，亦須一併評估。

尤須正視的是，我國部隊編現比落差、募兵困難與訓練不足等現實限制。又武器何時能交付？到貨後是否有人可用、可訓練、可維持？能否在合理時間內轉化為可用戰力？若人力與訓練體系未能同步提升，再精良裝備亦可能淪為帳面戰力，把人民的血汗納稅錢胡亂打水漂！

上述問題，皆非朝野少數決策者所能獨斷，必須透過政黨辯論充分檢驗。從憲政角度觀之，預算審議權乃立法院核心職權。立法院若未經辯論即通過鉅額軍購預算，形同放棄監督責任，未能為人民看緊荷包，亦難以對行政權進行有效制衡。

民主政治的正當性來自程序，而程序的核心在辯論。軍購預算若未經政黨辯論，即難以取得人民信任；唯有回歸《預算法》第五十三條，使朝野不同方案接受公開檢驗，方能在國防需求與財政紀律間作出負責任的選擇。

軍購不只是國防問題，更是憲政與信任問題。讓軍購預算回到預算法明定的辯論軌道，才能真正取信全民，並使朝野政黨之憲政責任有所歸屬！