國防支出 不應淪為政治表態

美國於二月廿八日會同以色列猛烈轟炸伊朗，展開美以伊戰爭。理論上，美伊戰爭不會是一場勢均力敵的較量。美國每年軍費約一兆美元，是伊朗的一百倍以上。但戰爭開打兩個月後，局勢發展似乎遠超意料之外。

戰爭初期，雙方實力懸殊，美軍摧毀了伊朗的大部分軍事力量。然而，如今伊朗控制了荷莫茲海峽，其飛彈和無人機仍然威脅著美國在該地區的盟友。儘管川普總統似乎渴望透過談判達成停火協議，但伊朗領導人卻不這麼認為，實力較弱的伊朗反而占據了更有利的談判地位。

美國《紐約時報》編輯委員會指出，這一現實暴露了美國戰爭方式的脆弱性，指美軍亟需改革：首先，美國需要投資研發反無人機技術，缺乏此類防禦能力是海軍未能阻止荷莫茲海峽被關閉的原因之一；其次，美國需要更多廉價的一次性武器，例如單向攻擊無人機和無人艦艇；第三，美國需要規模更大、更靈活的工業產能，國會應該通過立法，幫助私人企業提升製造能力；最後，未來幾年要跟上中國大陸經濟和軍事擴張步伐，美國就必須與志同道合的民主國家合作。

紐時編委會對美以伊戰爭的省思，讓人聯想到最近國內鬧得沸揚揚的一點二五兆軍售案，肇因於賴總統在《華盛頓郵報》投書提及的數額。執政黨奉為圭臬，在野黨雖指責語焉不詳、不願照單全收，但並未完全阻擋。國民黨版立場底線是至少要有發價書，原屬合理，卻遭自家人另提八千億版本與黨版對槓，橫生枝節，卻不從是否有需要、是否購置適當武器檢討起。例如無人機在俄烏及美以伊戰爭中大顯身手，但為適應戰場千變萬化，迭代極快，如果貿然大下訂單，屆時可能毫無用武之地。關鍵不在「買不買」，而在「怎麼買」：是一次性鉅額採購，還是分批、模組化、可升級的採購機制？

與美國對比，美國的問題是「過度昂貴與產能不足」，台灣的問題是「如何用有限資源建立嚇阻」，兩者交集在「不對稱戰力」。台灣不是要避免軍購，而是要避免「錯誤型態的軍購」，要問的是軍售決策是否缺乏透明與專業審查機制？國會是否具備足夠的國防專業來監督？是否建立長期一致的國防戰略來指導採購？國防支出不應淪為政治表態或外交姿態，而應回歸戰略理性與實際需求。

國民黨日前因季麟連副主席言語過激，讓部分黨內人士「撿到槍」，模糊本因從長計議的軍售議題，導致親痛仇快。另一方面也提醒在野人士，一味追隨執政黨逢迎美國、首鼠兩端，支持者失望之餘，必定得不償失。堅持立場、正本清源、兼顧國防與民生，方為上策。