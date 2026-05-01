普設行人號誌 促人車分流

昨天傍晚天色昏暗，加上連綿細雨，筆者在行經路口時經歷了驚險的一幕。當時對向車道因車流量大，部分車輛在停等時遮蔽了半條斑馬線；就在此時，一名行人突然從車縫死角衝出，若非當下車速極慢且及時煞車，後果不堪設想！

這反映了一個問題。現行許多路口僅畫設人行道，卻缺乏號誌導引，不僅對行人不友善，對駕駛人更是沉重的負擔。在視線不良的情況下，駕駛人除需注意路況，還須在死角密布的路口盲目觀測是否有行人，這種全憑肉眼與運氣的駕駛環境，對守法的人來說極其不安心。

建議應普及設置路口行人專用號誌，並推動「人車分流」的時相設計。對駕駛人而言，明確的燈號指引能大幅降低轉向時的焦慮；人車完全分流，駕駛人更能專注於車道動線。