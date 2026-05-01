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證交稅挹注健保 股市永遠這麼熱？

聯合報／ 魏世昌／工程師（宜蘭市）

行政院政務委員陳時中提出，把證券交易所得稅之部分拿來挹注健保，用來確保未來二十年的財務平衡，這個想法其實說出了很多人的心聲。長期以來，健保幾乎是靠受薪階級繳保費在支撐，從股市賺了大錢的人反而貢獻有限，這樣的財務結構說起來確實不太公平。讓資本利得出一分力，是正確的方向。

台灣健保是全世界稱羨的制度，財務底子卻一直很脆弱。老齡化的速度沒有停頓，慢性病人口愈來愈多；醫療技術進步不斷擴大治療的範圍與需求，加上高齡人口本是醫療資源的主要使用者，健保的財務負擔只會持續加重。趁著這幾年台股熱絡，把部分證交稅引進來補健保，讓在市場裡賺到錢的人也能回饋社會，不論從哪個角度看都不過分。但若真心支持這件事，反而更要把兩個關鍵問題講清楚。

第一個問題是，股市不會永遠這麼熱。現在台股交易量大、稅收頗為可觀，是人工智慧與半導體產業帶動投資熱潮而推升，但熱潮終究有退的一天。回頭看歷史，在網路泡沫、金融海嘯、景氣長期低迷之後，台股都經歷過好幾年的低谷；萬一未來二十年裡，有那麼幾年發生股市交易萎縮，導致證交稅收入大縮水，那時候健保缺口要怎麼填？用一個隨景氣起伏的財源，去承諾二十年的財務穩定，這樣的風險不能視而不見。

其次，是法律面的現實。財政紀律法白紙黑字寫著，立法不可規定某筆收入須按固定比率，用於保障特定用途，也不能把既有的稅收拉出來成立基金，或限定專款專用。這條規定就是為了防止預算被綁死、失去彈性。若真要用立法來硬性規定證交稅須撥多少給健保，恐直接踩到這條法制紅線；即使改成設立基金也一樣，繞不開相同的限制。一個站不穩法制的設計，縱使立意再好，也撐不起一個穩固的制度。

故贊成此改革方向的人，其實更有責任把上述兩個問題攤開來談，而不是讓政策辯證被改革的聲浪給淹沒。健保財務的長期穩定，需要的是扎實的結構調整。例如，把股利、租金這類資本利得，更完整地納入保費計算；或建立定期檢討費率的機制，讓財務能隨著現況滾動調整，而不是押注在股市的好年頭上。一個立意良好的提案，若過不了財務穩健與法制嚴謹這兩關，那也只是紙上談兵。

行政院 陳時中 證交稅

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