引進外籍護佐 住院全責照護

賴總統「兩年內護病比入法」政見即將跳票，衛福部表示將在「醫療機構設置標準」訂定相關規範。此種做法雖然比修正醫療法務實，能隨醫療人力配置狀況滾動式檢討；但更根本的問題是，在護病比入法之前，應先建立住院全責照護制度。

護理界要求護病比入法的理由之一，是美國加州、澳洲昆士蘭與日本等地皆有這類規定，施行以後不只減緩護理人力流失，也提升照護品質。問題是這些地方的護理工作範圍、內容與台灣完全不一樣，比照辦理並無太大意義。護理界認為目前護理人員過勞，造成護理人力出走；其實在醫院病房裡，最辛苦的是病人家屬。

以美國、澳洲與日本來說，皆施行住院全責照護制度，也就是病患住院以後，家屬不必在旁陪病，更不用把屎把尿、進食翻身；所有醫療、護理與照顧事項完全由醫院人力負責，甚至家屬若要留在病房，須先徵得醫療團隊同意，這是台灣家屬難以想像的事。

台灣號稱健保制度世界第一，就醫方便，其實住院照顧是無數家屬的噩夢；尤其高齡長者住院，完全仰賴他人照顧，但家屬不是沒空，就是欠缺照顧經驗，只能聘雇一日三千元的本國籍看護，負擔沉重。

護理界大力爭取護病比入法，奇怪的是，衛福部推動住院整合照護多年（全責照護），最近打算引進外籍護佐，卻又遭護理界反對。以美國、澳洲與日本來說，早已進用外籍護佐，在病房協助護理師完成照護工作，不只減少護理師負擔，也可避免家屬不專業照顧引起的併發症。護理界擔心外籍護佐言語不通，督導不易，衍生醫療責任問題；事實上，國外經驗已經證明，外籍護佐經過訓練與認證，工作品質普遍獲得肯定，而且比起本國人員更加任勞任怨。

護病比入法固然可以減輕護理負擔，提升入行誘因，但如何訂出合理可行的數字，避免造成醫院關床後遺症，是一大難題。與其將護病比硬性寫入規定，不如先引進外籍護佐，落實住院整合照護，以減少護理過勞狀況。護理人員最大壓力來源之一是欠缺同理心的家屬，施行住院全責照護以後，家屬不用陪病，應能減輕護理負擔。