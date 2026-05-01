落實尊嚴勞動 從政府做起

今天五一，也是台灣社會首次迎來全民放假的勞動節，這是去年「紀念日及節日實施條例」三讀通過後，終結一國兩制放假亂象的勞動平權里程碑。然而，社群平台上卻湧現家長的集體失落，哀嘆「專屬休息日沒了」、「跟一般周末沒兩樣」，這股情緒看似源於個人行程被打亂的抱怨，實則暴露了台灣社會對勞動與假期的深層誤解。

回顧整個修法過程，政府部門消極不作為，一再以社會未達共識搪塞，不願運用行政權力促成公共對話以縮小認知差距，其效果正是延續價值混亂，執政者這種坐收政治安全的態度，與其說是尊重多元意見，不如說是典型的威權心態—「你們自己吵，吵完再告訴我」。

同樣消極卸責的就是軍公教調薪機制。近來政府不斷大外宣：台灣人均ＧＤＰ創新高、遠甩日韓，殊不知，經濟確實大幅成長，卻也同時見證一個荒謬的現實，撐起國家運作骨幹的軍公教，淪為繁榮景象下的實質新貧。過去十年人均ＧＤＰ飆升百分之九十三點二，但軍公教待遇累計調幅僅百分之十四點七，不到國家成長率的六分之一。

其實，問題的關鍵不在於「這次調多少」，而在於「憑什麼這樣調」、「誰決定的」、「標準是什麼」。長期以來，軍公教待遇審議委員會的決策過程猶如黑箱，調薪與否、幅度多寡，全憑政治氛圍與行政院長裁決，缺乏與經濟成長率、物價指數、民間薪資水準連動的科學公式。更諷刺的是，當工會團體屢次呼籲應比照最低工資審議委員會，將基層軍公教代表納入待遇審議機制時，政府部門仍以「二者功能任務及性質明顯不同」為由斷然拒絕。

至於攸關公教人員退休金永續的撥補問題，同樣令人憤慨。二○二三年公教人員改採個人專戶制後，相關法律均明定政府應依退撫基金財務精算結果，先行撥補新制退撫財務缺口。但三年來政府對撥補消極以對，已連續三年短編。依最新公布的退撫基金第九次精算報告，十年撥補較廿年可為國庫省下七五○億元，政府卻執意採取總花費更多且明顯不利於基金財務永續的撥補方案。這種違反常識的選擇，若非專業能力令人質疑，便是根本不在意自家員工的退休金永續。

政府不僅是全民的政府，更是公教人員的雇主。從勞動節修法的消極以對，到調薪機制的黑箱作業，再到退休金撥補的消極作為，我們看到的是主其事者以最少政治成本，換取最大選舉利益的謀算。相較之下，勞動者的尊嚴、國家制度的透明、員工退休基金的永續，從來不在優先順序的前列。

今年五一勞動節，我們終於不必再問「誰的假期」，但「誰的勞動被看見、誰的勞動被犧牲」卻始終是追求尊嚴勞動須追問的嚴肅課題。只有當政府主動扛起促成對話、揭露結構、保障弱勢的責任；只有當軍公教調薪制度化、透明化依法調整；只有當退休金撥補依據精算數據確實執行，那一天的勞動節才不只是假期，是社會尊重勞動的開始。