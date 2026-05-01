聽新聞
0:00 / 0:00

落實尊嚴勞動 從政府做起

聯合報／ 羅德水／台灣教育產業工會研究員（台北市）
行政院院長卓榮泰（前左）日前出席「 115年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」致詞表示，明年最低基本工資將上調至3萬元以上，讓勞動部長洪申翰（前右）沒有壓力。記者曾學仁／攝影
行政院院長卓榮泰（前左）日前出席「 115年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」致詞表示，明年最低基本工資將上調至3萬元以上，讓勞動部長洪申翰（前右）沒有壓力。記者曾學仁／攝影

今天五一，也是台灣社會首次迎來全民放假的勞動節，這是去年「紀念日及節日實施條例」三讀通過後，終結一國兩制放假亂象的勞動平權里程碑。然而，社群平台上卻湧現家長的集體失落，哀嘆「專屬休息日沒了」、「跟一般周末沒兩樣」，這股情緒看似源於個人行程被打亂的抱怨，實則暴露了台灣社會對勞動與假期的深層誤解。

回顧整個修法過程，政府部門消極不作為，一再以社會未達共識搪塞，不願運用行政權力促成公共對話以縮小認知差距，其效果正是延續價值混亂，執政者這種坐收政治安全的態度，與其說是尊重多元意見，不如說是典型的威權心態—「你們自己吵，吵完再告訴我」。

同樣消極卸責的就是軍公教調薪機制。近來政府不斷大外宣：台灣人均ＧＤＰ創新高、遠甩日韓，殊不知，經濟確實大幅成長，卻也同時見證一個荒謬的現實，撐起國家運作骨幹的軍公教，淪為繁榮景象下的實質新貧。過去十年人均ＧＤＰ飆升百分之九十三點二，但軍公教待遇累計調幅僅百分之十四點七，不到國家成長率的六分之一。

其實，問題的關鍵不在於「這次調多少」，而在於「憑什麼這樣調」、「誰決定的」、「標準是什麼」。長期以來，軍公教待遇審議委員會的決策過程猶如黑箱，調薪與否、幅度多寡，全憑政治氛圍與行政院長裁決，缺乏與經濟成長率、物價指數、民間薪資水準連動的科學公式。更諷刺的是，當工會團體屢次呼籲應比照最低工資審議委員會，將基層軍公教代表納入待遇審議機制時，政府部門仍以「二者功能任務及性質明顯不同」為由斷然拒絕。

至於攸關公教人員退休金永續的撥補問題，同樣令人憤慨。二○二三年公教人員改採個人專戶制後，相關法律均明定政府應依退撫基金財務精算結果，先行撥補新制退撫財務缺口。但三年來政府對撥補消極以對，已連續三年短編。依最新公布的退撫基金第九次精算報告，十年撥補較廿年可為國庫省下七五○億元，政府卻執意採取總花費更多且明顯不利於基金財務永續的撥補方案。這種違反常識的選擇，若非專業能力令人質疑，便是根本不在意自家員工的退休金永續。

政府不僅是全民的政府，更是公教人員的雇主。從勞動節修法的消極以對，到調薪機制的黑箱作業，再到退休金撥補的消極作為，我們看到的是主其事者以最少政治成本，換取最大選舉利益的謀算。相較之下，勞動者的尊嚴、國家制度的透明、員工退休基金的永續，從來不在優先順序的前列。

今年五一勞動節，我們終於不必再問「誰的假期」，但「誰的勞動被看見、誰的勞動被犧牲」卻始終是追求尊嚴勞動須追問的嚴肅課題。只有當政府主動扛起促成對話、揭露結構、保障弱勢的責任；只有當軍公教調薪制度化、透明化依法調整；只有當退休金撥補依據精算數據確實執行，那一天的勞動節才不只是假期，是社會尊重勞動的開始。

機制 政治 勞動節

延伸閱讀

勞動節改全國放假！家長哀號「一天小確幸」沒了 教師不同調：根本雙標

卓揆：明年最低工資保證逾3萬 勞保基金餘額逾1.4兆

大專教職員工五一勞動節上街 工會提調升私校退撫等4大訴求

勞動節教授也爭權 期待退撫與評鑑保障

相關新聞

中選會獨立性 值得期待

中選會主委游盈隆一上任，就對「陸配前立委」李貞秀引起的陸配參政爭議，表示「兩岸有特殊性，政府用國籍法處理實屬牽強」，但隨即遭受到民進黨立委批評他「撈過界」。

修正兒少法 他山之石可以攻錯

近日有個名為「謎案追蹤」的海外ＹＴ網站，上傳了一則關於新北校園割頸案始末的影片。僅短短十天就破了四百萬點閱率，並收到超過三萬則的留言。如此現象，反應了國人對於該案司法裁決的不滿，而重新審視與修改「兒少

引進外籍護佐 住院全責照護

賴總統「兩年內護病比入法」政見即將跳票，衛福部表示將在「醫療機構設置標準」訂定相關規範。此種做法雖然比修正醫療法務實，能隨醫療人力配置狀況滾動式檢討；但更根本的問題是，在護病比入法之前，應先建立住院全

證交稅挹注健保 股市永遠這麼熱？

行政院政務委員陳時中提出，把證券交易所得稅之部分拿來挹注健保，用來確保未來二十年的財務平衡，這個想法其實說出了很多人的心聲。長期以來，健保幾乎是靠受薪階級繳保費在支撐，從股市賺了大錢的人反而貢獻有限，

普設行人號誌 促人車分流

昨天傍晚天色昏暗，加上連綿細雨，筆者在行經路口時經歷了驚險的一幕。當時對向車道因車流量大，部分車輛在停等時遮蔽了半條斑馬線；就在此時，一名行人突然從車縫死角衝出，若非當下車速極慢且及時煞車，後果不堪設

雇主日 不是對立是補缺失

今年五月，台灣將出現一個值得嚴肅看待的現象：勞工與雇主同時走上街頭。這不是單一族群的抗議，而是台灣在經濟快速發展與產業轉型過程中所建立的制度，在現實壓力下已出現結構性問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。