讀家觀點／期待蹲下跟士兵說明「八佰」的將領

國共內戰後的兩岸對峙，絕非單純的軍事勝負，實質上是兩套政治邏輯、兩種歷史敘事在中國土地上的強行切割，留下了幾個至今未解的深層矛盾：

歷史詮釋權的爭奪：兩岸各自建構對中華民族近代史的正統敘事。「八佰」事件不過是一個縮影，當一部描繪國軍八百壯士的電影，因「中共資本」背景而被貼上統戰標籤，折射出的正是兩岸歷史話語權爭奪的荒謬困境。

課綱政治的反噬：歷次課綱調整，在去中國化的政策驅動下，年輕世代對八百壯士、南京保衛戰、遠征軍等國軍抗日史實愈發陌生，反而給中共敘事填補了空白。

軍隊文化的僵化慣性：國軍組織文化長期存在「服從大於思辨」的慣性。「八佰」一事若能作為機會教育，反而是深化官兵認知辨別能力的契機；但快速祭出申誡處分、以行政懲罰代替思想辯論，不僅製造寒蟬效應，更暴露出組織面對複雜議題時的應對失能。

民進黨執政以來，自廢武功的文化自殺，尤其不遑多讓。中共的文化戰略從未奢望能直接說服台灣年輕人認同中華人民共和國，它需要的只是一件事：讓台灣年輕人對中華文化產生陌生感。去中化課綱恰恰替北京完成這項工程，中共的文化輸出便自動填補這片認知真空。

去中化課綱的決策邏輯，從來都是為了選票動員的政治算計，犧牲的是幾代年輕人的文化底蘊與歷史判斷力，收獲的是執政黨的選舉紅利；這是用國家的文化未來，換取政黨的短期利益。

再者，國防部對「八佰」事件的處置，是教科書級別的劣質危機管理：快速認定罪名、迅速祭出處分、對外展示魄力、對內製造恐懼。負責幹部們以為這叫「處置明快」，實際上這是用懲罰掩蓋自己的無能解釋。真正困難的工作是向全軍官兵清楚說明：為什麼描繪國軍英雄的電影構成統戰？中共的文化滲透邏輯究竟是什麼？如何在開放的資訊環境中培養官兵的認知辨別力？這太難了，不如直接申誡。

但速懲文化在軍隊組織中製造的不只是「不敢播電影」的表面噤聲，而是更深層的思維關閉。當基層發現「有爭議」的判斷都可能招致懲處，理性反應就是：停止判斷、等待指令、凡事請示、明哲保身，這正是認知作戰最需要的土壤。中共面對一支集體放棄思考的軍隊，滲透幾乎不費吹灰之力。

國軍高層領導幹部長年存在一種傲慢錯覺：軍隊的服從性可無限延伸為長官的免責特權。一個不願意蹲下來跟士兵說明「該怎麼看『八佰』」的將領，憑什麼期待士兵在戰場上信任其判斷？領導力的本質是贏得追隨，不是製造恐懼。

更甚者，選擇性開放的資訊生態，造就民主外衣下的威權慣性。最典型的矛盾在於：執政者高舉本土意識、強調台灣主體，卻對真正能強化台灣文化主體性的資源，包括完整的中華文化底蘊、客觀的兩岸歷史認識，採取壓縮與迴避的態度。所謂本土意識，往往只是「對執政有利的意識形態」的別稱。

去中化課綱、速懲斷尾文化、選擇性資訊治理，表面看是三個獨立問題，實則共享同個病根：以短期政治利益為最高準則的治理邏輯，系統性地犧牲了國家的長期文化韌性、組織思維能力與社會信任基礎。北京的文化戰略能喧賓奪主不是中共太強，而是台灣的決策層主動放棄了自己最強的陣地。